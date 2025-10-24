تغییر استراتژی بزرگ هاشمیان در آخرین بازی؛ پرسپولیس با سیستم سه-پنج-دو وارد می‌شود.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد آخرین حضور وحید هاشمیان بر روی نیمکت پرسپولیس، شاهد یک تحول اساسی در سبک بازی این تیم خواهد بود. بر اساس تمرینات هفته گذشته، سرخ‌پوشان برای نخستین بار در فصل جاری، با سیستم سه مدافعه و با ترکیب جدیدی به میدان خواهند رفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کادر فنی پرسپولیس در سه جلسه تمرینی اخیر، تغییرات چشمگیری در ساختار تیم ایجاد کرده و چیدمان سه-پنج-دو را به عنوان استراتژی اصلی در نظر گرفته است. نکته جالب توجه اینجاست که حتی پس از افشای این ترکیب، این کادر فنی از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده و بر اجرای آن پایبند مانده است.

ترکیب دفاعی و بازگشت یک غایب طولانی‌مدت

در این سیستم جدید، پیام نیازمند در دروازه قرار می‌گیرد و سه مدافع مرکزی متشکل از **حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی و حسین کنعانی‌زادگان**، مسئولیت ایجاد ثبات بیشتر در خط دفاعی را بر عهده دارند.

در نقش‌های وینگ‌بک، شاهد بازگشت پرحاشیه سرژ اوریه پس از یک دوری طولانی به ترکیب اصلی هستیم که در سمت راست بازی خواهد کرد. در جناح چپ نیز میلاد محمدی مأموریت تهاجمی و دفاعی خود را اجرا می‌کند.

مثلث میانی و دو مهاجم صدرنشین

در خط میانی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی و امید عالیشاه مثلث هافبک‌های تیم را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود عالیشاه در رأس این مثلث و در نقش هافبک هجومی ظاهر شود، در حالی که باکیچ و رفیعی وظایف ترکیبی دفاعی و ساختارسازی را انجام می‌دهند.

در خط حمله نیز محمد عمری به عنوان همتای علی علیپور انتخاب شده تا پرسپولیس برای اولین بار در این فصل با دو مهاجم ثابت به میدان برود. این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی‌تر هاشمیان باشد، اگرچه عمری تجربه کمی در این پست خاص دارد.

یک ریسک بزرگ در آستانه خداحافظی

به نظر می‌رسد هاشمیان و دستیارانش با این تغییر قصد دارند تیم را از حالت قابل پیش‌بینی خارج کرده و غافلگیری کنند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که فشار روی نیمکت پرسپولیس به اوج خود رسیده و به گزارش منابع مختلف، بدون در نظر گرفتن نتیجه این بازی، این آخرین حضور این کادر فنی در راس هدایت سرخ‌پوشان خواهد بود.

ترکیب احتمالی پرسپولیس به شرح زیر است:

دروازهبان: پیام نیازمند

مدافعان: حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی‌زادگان

هافبک‌ها: سرژ اوریه (وینگ‌بک راست)، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه، میلاد محمدی (وینگ‌بک چپ)

مهاجمان: محمد عمری، علی علیپور