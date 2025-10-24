En
هک بزرگ: هویت شرکت پوششی سری اسرائیل افشا شد

گروه هکری الجبهة الإسناد السیبرانیة اطلاعات ارزشمندی را از طراحی و ساخت پروژه‌های مهمی نظیر سیستم دفاع هوایی لیزری آیرون بیم، پهپاد چندمنظوره هرمس 900، موشک اسپایک و دیگر تجهیزات نظامی در دست ساخت صهیونیست ها را افشا کرد.
گروه هکری الجبهة الإسناد السیبرانیة (جبهه پشتیبان سایبری) اعلام کرد با هک و نفوذ به شرکت  ظاهراً خصوصی "مایا" متعلق به وزارت دفاع رژیم صهیونی توانسته است اطلاعات ارزشمندی را از طراحی و ساخت پروژه‌های مهمی نظیر سیستم دفاع هوایی لیزری آیرون بیم، پهپاد چندمنظوره هرمس 900، موشک اسپایک و دیگر تجهیزات نظامی در دست ساخت و ارتقای این شرکت استخراج کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شرکت مایا مسئول تحقیق و توسعه برای صنایع نظامی مهمی چون البیت سیستمز و رافائل است که به عنوان بازوی فنی و صنعتی وزارت دفاع رژیم صهیونی فعالیت می‌کنند. 

در این کلیپ 3 دقیقه ای که این گروه هکری در کانال تلگرامی خود  (https://t.me/CyberIsnaadFront1)منتشر کرده، تصاویری از دوربین‌های مداربسته داخل شرکت و  انواع مراحل ساخت تجهیزات نظامی  رژیم صهیونی نمایش داده شده است.


این گروه اعلام کرده است که به زودی تصاویر و اسنادی مهم از این شرکت منتشر خواهد کرد.

