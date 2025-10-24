سفر مسعود پزشکیان به زادگاهش آذربایجان غربی امضای تفاهم‌نامه در بخش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی استان را همراه داشته است؛ دو طرح عمرانی در این سفر با حضور او افتتاح شده و دستور آغاز به کار بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی نقده را هم صادر کرده است.

مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه در یازدهمین سفر استانی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و در نخستین بخش از برنامه‌های این سفر نشستی با «فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی» استان برگزار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در این نشست گفت: «امروز هرکس به ذهنش می‌رسد در نقطه‌ای کارخانه سیمان یا آهن ایجاد کند، بدون اینکه پشتوانه مطالعه علمی داشته باشد.» و وضعیت امروز تهران را نتیجه بی‌توجهی به دیدگاه‌ کارشناسان دانست: «در تهران گفته شد توسعه ندهیم اما در نهایت توصیه‌های علمی رعایت نشد؛ نتیجه، فرونشست و کمبود آب است؛ انتقال آب با تانکر تمدن را حفظ نمی‌کند. این مسائل نیازمند مطالعات ساده و علمی است؛ مشکل از نبود نقشه است. تا زمانی که نقشه نداشته باشیم، گرفتار همین وضع خواهیم بود.»

«سال ۹۸ بحران درست کردند»/«وضعیت مهاباد اعصاب‌خردکن است»

رئیس‌جمهوری با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، تصریح کرد: «نمونه بارز این بی‌توجهی، نحوه تصمیم‌گیری در افزایش قیمت بنزین بود که بدون در نظر گرفتن جوانب متعدد، به بحران منجر شد. هیچ‌کس پاسخ نداد که چه کسی گفته است بنزین باید با چنین قیمتی عرضه شود، در حالی‌که حتی پر کردن یک بطری آب هم به این سادگی نیست. اگر قرار است در قیمت‌گذاری مداخله کنیم، نمی‌توان یک‌شبه تصمیم گرفت و از فردا آن را اجرا کرد؛ باید هزاران متغیر را سنجید، برای هر کدام برنامه داشت و سپس اقدام کرد.»



پزشکیان همچنین به ظرفیت‌های ویژه آذربایجان غربی و موقعیت مرزی این استان اشاره کرد و گفت: «آذربایجان به‌ویژه با مرزهایی که دارد، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. در حالی‌که وضعیت اقتصادی این منطقه در رتبه‌های پایین کشور قرار گرفته و این قابل قبول نیست، دولت آمادگی کامل دارد اختیارات لازم را واگذار کند تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند.»

«شهری که زمانی پاریس ایران بود، حالا به چه روزی افتاده است»

او با ابراز تعلق خاطر به زادگاهش و مقایسه شرایط گذشته این منطفه نسبت به امروز، تصریح کرد: «وقتی می‌بینم مهاباد به وضعیت فعلی رسیده است، اعصابم خراب می‌شود. این شهر چیز دیگری بود و به چیز دیگری بدل شده است. هرکس جایی را گرفته و خراب کرده است. مثلاً ارومیه را زمانی پاریس ایران می‌نامیدند حالا ببینید چه‌کارش کرده‌ایم.»

رئیس‌جمهوری در ادامه انتقاداتش از لزوم بازسازی هویتی و برنامه‌ریزی مجدد برای ارومیه سخن گفت و تاکید کرد: «نباید گذاشت ارومیه از مسیر طبیعی توسعه خود خارج شود. اگر همه فعالان این استان دست به دست هم دهند و برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند، وحدت و انسجام در عمل به‌وجود خواهد آمد. دولت نیز در کنار شما و آماده همکاری کامل است. لازم است تصمیم‌ها در فضایی آرام و هم‌افزا گرفته شود، نه در فضای اختلاف و جدال.»

«آذربایجان بهترین مکان برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری است»

نشست بعدی پزشکیان با «سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان» بود که با تاکید او بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای فعالان اقتصادی همراه شد: «باور داریم راه عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار تحریم‌ها از مسیر تولید و صادرات می‌گذرد. هر مانعی که از جانب دولت وجود داشته باشد، با همکاری دستگاه‌ها رفع خواهد شد تا مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی هموار شود. ما آمادگی داریم با استفاده از اختیارات قانونی، زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کنیم. لازم است موانع موجود شناسایی و به ما اعلام شود تا بتوانیم در تهران نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنیم.»

رئیس دولت چهاردهم به ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: «آذربایجان بهترین مکان برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری است. قابل‌قبول نیست در استانی با چنین امکانات و موقعیتی، مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه باشند. نمایندگان و فعالان اقتصادی باید با همکاری یکدیگر برنامه‌ریزی کنند. لازم است ارتباطات اقتصادی و تجاری استان تقویت و برنامه‌ها با دقت و نگاه آینده‌نگرانه تنظیم شود. با وحدت و انسجام می‌توان مشکلات کشور را یکی پس از دیگری حل کرد. اگر قرار است با هم گفت‌وگو کنیم، باید بر پایه شواهد علمی و مستندات واقعی باشد، نه بر اساس سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی.»

امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و دستور آغازبه‌کار بیمارستان نقده

در این نشست مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ها و افتتاح طرح‌های توسعه‌ای استان آذربایجان غربی در دو بخش اقتصادی و زیست‌محیطی انجام شد که در بخش نخست، تفاهم‌نامه ایجاد مجتمع تخصصی صنایع نساجی در شهرستان خوی به ارزش ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با سرمایه‌گذاری خارجی به امضا رسید و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت دیجی‌کالا و استانداری آذربایجان غربی برای توسعه اقتصاد مرزی هم به امضا شد.



بخش دوم تفاهم‌نامه‌ها به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داشت که در این بخش تفاهم‌نامه برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه میان استانداری و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به امضا رسید. همچنین تفاهم‌نامه اجرایی احیای دریاچه ارومیه میان دانشگاه ارومیه و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و تفاهم‌نامه همکاری در طرح احیای دریاچه ارومیه میان دانشگاه تبریز و استانداری و در نهایت تفاهم‌نامه توسعه پلتفرم دوقلوی دیجیتال در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با هدف بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب، میان استانداری و شرکت فناوران سبز مانا از دیگر تفاهم‌نامه‌های امضاشده در حوزه احیای دریاچه ارومیه بود.

در پایان نشست هم پروژه ملی بیمارستان ۲۰۷ تخت‌خوابی شهرستان نقده با دستور رئیس‌جمهوری به‌صورت برخط افتتاح شد. این بیمارستان با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه و افزایش ظرفیت خدمات درمانی استان به بهره‌برداری رسید.

«روحانیون و ائمه جماعت به حل مشکلات مردم با هر سلیقه و تفکری کمک کنند»

پزشکیان ظهر پنجنشنبه در نشست با «جمعی از بزرگان دینی و مذهبی» استان حاضر شد و گفت: «دین برای خدمت و وسیله‌ای برای رحمت، مغفرت و بخشش مردم است نمی‌توانیم در جامعه نسبت به آحاد مختلف مردم بی‌تفاوت باشیم و رفتار صادقانه‌ای با آنها نداشته باشیم. اگر در جامعه مشکلی وجود دارد، ما مقصر هستیم که نتوانستیم به وعده‌هایمان صادقانه عمل کنیم.»

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مسجد محور اصلی خدمت به مردم در محلات است، تاکید کرد: مسجد نقشی اساسی و مهم در برطرف کردن معضلات و مشکلات مردم دارد. باید تلاش کنیم مشکلات محلات و مردم با هر سلیقه و طرز تفکری با محوریت مسجد و کمک روحانیون و ائمه جماعت رفع شود؛ در این صورت است که آمریکا و اسرائیل نمی‌توانند هیچ غلطی علیه ایران بکنند.»

او به تلاش‌های استاندار آذربایجان غربی برای رسیدگی به مسائل استان اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه این استان از لحاظ قومیتی، نژادی و مذهبی از جمعیت متنوعی برخوردار است، خوشبختانه استاندار توانسته، اتحاد و انسجام را در جامعه ایجاد کند. همه ما در برابر آنان که انسانیت و گذشت را در جامعه نهادینه کرده‌اند، یکسان هستیم. علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای دشمنان ما راه خود را برای بهتر زندگی کردن خواهیم یافت، حتی اگر دشمنان تمام راه‌ها را به روی ما ببندند، قطعاً یک راه برون‌رفت خواهیم یافت.»

«باید در عدالت آموزشی کسانی را ببینیم که تقریباً دیده نمی‌شوند»

پزشکیان عصر پنجشنبه هم در جلسه «توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» شرکت کرد و از تلاش‌های دولت برای شکل‌دهی به ساختار درونی آموزش و انتقال دانایی و مهارت به بچه‌ها سخن گفت و یادآور شد: «قرار است معاونت علمی در دو مدرسه الگوسازی کند و هم در دوجای دیگر گروه‌هایی در این زمینه فعال شدند. روز گذشته که با مسئولان پتروشیمی صحبت کردیم آنان موظف شدند از بودجه مسئولیت اجتماعی، مدارس دولتی کل کشور را تجهیز کنند. معمولاً افراد برخوردار به مدارس خصوصی می‌روند اما ما باید کسانی را ببینیم که تقریباً دیده نمی‌شوند.»

رئیس دولت چهاردهم با بیان اینکه تلاش می‌کنیم مدارس دولتی در تراز بهترین مدارس کشور باشد، اظهار کرد: «بهترین روش آموزش را در این مدارس پیاده می‌کنیم و کاری خواهیم کرد در تمام زمینه‌ها - نه فقط یادگیری - که می‌شود مهارت‌ها را بروز داد، زمینه‌سازی کنیم. اگر نوع آموزش ما برای تربیت نخبه است، نخبه کسی است که بتواند با تیم کار کند و راه‌حلی برای مسائل جامعه بیابد یا اگر به مشکل برخورد، در نرود. نخبه کسی است که ارتباط برقرار کند نه اینکه در مشکلات گیر کند. این موارد را در کنار یادگیری مدیریت و ساختارمند بودن باید به بچه‌ها آموزش دهیم.»

او با تاکید بر اینکه اگر بچه‌ها را خوب تربیت کنیم، ایران بیمه می‌شود، ادامه داد: «برای ما قابل‌قبول نیست بعد از ۴۷ سال که از انقلاب می‌گذرد مدارس کانکسی داشته باشیم. وقت نداریم و باید به سرعت این مشکلات را رفع کرد.»



«طبیب و کاردان را باید یافت، حتی اگر خارج از کشور باشد»

نشست با «فعالان سیاسی استان» برنامه بعدی پزشکیان در این سفر بود که با تکرار تعریف مفهوم وفاق از سوی رئیس دولت همراه شد و به بیان توصیه‌هایی خطاب به حاضران رسید: «اگر گروهی را ببینیم و گروهی را نادیده بگیریم، این وفاق نیست. حتی اگر کسی منتقد یا مخالف باشد، باید فرصت گفتن داشته باشد. یا سخن او حق است که باید پذیرفته شود، یا ناحق است که باید با منطق و استدلال باید پاسخ داده شود. مشکل ما این است که دوستان خود را با نگاهی مهربان و رقبای خود را با نگاهی خصمانه می‌بینیم. قومیت، جنسیت و حتی جناحی را برتر از دیگری می‌پنداریم.»

رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که «آیا واقعاً کار را به اهلش می‌سپاریم؟»، تصریح کرد: «تا وقتی کار به کاردان سپرده نشود، مشکل باقی می‌ماند. ما باید به هم کمک کنیم تا کشور درست شود. فعالان سیاسی نیز باید از نفس خود بگذرند و برای ایران و آینده مردم کار کنند. اگر قرار است این سرزمین پیش برود، باید آن کسی را که داناست، حتی اگر با ما هم‌فکر نباشد، در جایگاه مناسب بگذاریم. طبیب و کاردان را باید یافت، حتی اگر خارج از کشور باشد. گاهی لازم است از متخصصان جهانی هم مشورت گرفت. نباید بگوییم «خودم می‌دانم» یا «من تصمیم می‌گیرم.»

پزشکیان با تاکید بر اینکه هیچکس عقل مطلق و هیچ حرفی پایان همه سخنان نیست، گفت: «اگر بپذیریم که باید سخن درست را، هرجا و از هرکس باشد، انتخاب کنیم، آن‌گاه می‌توانیم مشکلات کشور را با خرد جمعی و تخصص حل کنیم. بارها گفته‌ام بلد نیستم، و این عیب نیست. دانستنِ ندانستن، نشانه آگاهی است. اما کسی که نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند، در جهل مرکب تا ابد گرفتار می‌ماند. اگر هرکس گمان کند عقل کل است و همه باید از او پیروی کنند، نتیجه‌اش می‌شود همین وضعیتی که در جامعه، اقتصاد و سیاست می‌بینیم؛ گنج در اختیار داریم اما بالای آن گرسنه نشسته‌ایم.»

«هرکس وعده انجام بدون محدودیت کارها را بدهد از اقتصاد کشور بی‌خبر است»

رئیس دولت چهاردهم شامگاه پنجشنبه در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به آذربایجان غربی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حاضر شد و با بیان اینکه کشور در شرایط سخت اعتباری قرار دارد، تصریح کرد: «از دوران جنگ تا امروز، نظام بودجه‌ریزی ما با مشکلات مزمن روبه‌رو بوده است. مالیات‌ها به‌درستی اخذ نشده و اعتبارات مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. بنابراین هرکس وعده بدهد که همه کارها را می‌توان بدون محدودیت انجام داد، از واقعیت‌های اقتصادی کشور بی‌خبر است.»

او پیشرفت در پروژه‌های آموزش، مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها را عمدتاً حاصل کمک مردمی اعلام کرد و گفت: «مدارس را با همراهی مردم ساخته‌ایم، نه با بودجه دولتی، زیرا دولت منابع کافی ندارد. در برخی مناطق محروم بیش از هزار مدرسه و ۳ هزار فضای ورزشی با همت مردم ساخته شده است. اگر قرار بود همه کارها با بودجه دولتی پیش برود، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌تمام می‌ماند. تنها برای سال جاری، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی در طرح‌های آموزشی و عمرانی به‌کار گرفته شده است. این نشان می‌دهد که سرمایه اصلی ما مردم‌اند و کارهایی را به سرانجام می‌رسانند که بودجه‌های دولتی از انجام آن ناتوان بوده‌اند.»

«نمی‌توانیم یک‌باره اجرای ۳۰۰ پروژه را امضا کنیم درحالی که منابع لازم موجود نیست»

پزشکیان با بیان اینکه میزان کل اعتبارات بودجه روشن و غیرقابل پنهان‌سازی است، اظهار کرد: «اگر ما اعتباری را به طرحی ندادیم، دلیل دارد؛ نمی‌توانیم یک‌باره اجرای ۳۰۰ پروژه را امضاء کنیم در حالی که منابع لازم موجود نیست. پروژه‌هایی به ارزش چند هزار همت در دست اجراست که باید تکمیل شوند و وعده‌هایی به‌میزان ۶ میلیون میلیارد تومان داده شده که منابع مالی آن موجود نیست. باید از خود بپرسیم چرا حرفی می‌زنیم که توان اجرای آن را نداریم.»

انتقاد دوم از دولت روحانی/«همه پروژه‌های استان را باهم آغاز کردند و هیچکدام کامل نشد»

رئیس‌جمهوری با یادآوری تجربه‌اش در دوران نایب‌رئیسی مجلس، باردیگر از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت: «زمانی که آقای روحانی برای افتتاح پروژه‌ای به تبریز آمد، ۳ پروژه مصوب را مطرح کردم و گفتم ۳ طرح را امضاء کنید، پولش را بدهید تا همان ۳ طرح را به پایان برسانیم؛ اما همه پروژه‌ها با هم آغاز شدند و زخمی روی زمین ماندند و هیچ‌کدام به‌طور کامل تمام نشدند. اکنون بسیاری پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم، در حالی که کل بودجه عمرانی دولت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ همت است. با این وضعیت اگر حتی هیچ پروژه جدیدی هم آغاز نکنیم و فقط تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را دنبال کنیم، ۱۵ سال زمان می‌خواهد تا آن‌ها به پایان برسند.»



«آذربایجان غربی از نظر شاخص‌ها، وضعیت خوبی ندارد»

رئیس دولت چهاردهم در گفت‌وگوی تلویزیونی پایان سفرش به آذربایجان غربی، این استان را رنگین‌کمان قومیت‌ها و مذاهب مختلف توصیف کرد و افزود: «تجربه زیست مسالمت‌آمیز و وفاق و همدلی تا حدود زیادی خودش را در این استان پیدا کرده است. کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند راحت‌تر می‌توانند عقاید و سلیقه‌های مختلف را بپذیرند و در کنارهم زندگی کنند.»

«برای جبران کسری و ناترازی‌های استان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص می‌یابد»

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه استان آذربایجان غربی از نظر شاخص‌ها، وضعیت خوبی ندارد، یادآور شد: «جهت جبران کسری و ناترازی‌ها حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان ظرف امسال و سال آینده از اعتبارات عمرانی به آذربایجان غربی تخصیص یابد که حتماً اجرایی می‌شود. ۱۸ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی در این زمینه در نظر گرفته شده است. با تلاش استاندار ۶۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیز در استان در حال شکل‌گیری است. در مواردی هم توافقاتی انجام شده است. برنامه‌هایی درباره کریدور شمال - جنوب وجود دارد. توافقاتی شکل گرفته است که اگر انجام شود سرمایه‌گذاری بسیاری با خود به همراه می‌آورد. روند عبور و مرور منطقه نیز با این اقدام اصلاح اساسی می‌شود.»

«برای احیای دریاچه ارومیه تمام علمی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به‌کار می‌گیریم»

او با اشاره به برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: «سه تا چهار تفاهم‌نامه منعقد شد که هم سازمان‌های بین‌المللی درگیر شدند تا تجربه خود را منتقل کنند. با دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و عمومی هم توافقاتی شد تا آنچه از نظر علمی، مالی و اقتصادی یا سیاسی و امنیتی در توان داریم تامین کنیم و برای این وضعیت ارومیه راه‌حل بیابیم. در عین‌حال واقعیت این است که بارندگی کاهش یافته است. این رخداد در بوکان، میاندوآب و سقز نیز کم شده است. از آبی که پشت سد بوکان است فقط برای شرب می‌توان استفاده کرد. اگر روند تغییر اقلیم را بپذیریم باید طور دیگری درباره نوع کشت و کشاورزی و آبیاری یا اشتغال برنامه‌ریزی کنیم.»

پزشکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب کشورش محل تاخت و تاز عده‌ای اجنبی شود، تصریح کرد: «کسانی که در خارج کشور نشسته‌اند و پمپاژ یأس و ناامیدی می‌کنند و حرف‌های بی‌ربط می‌زنند، خودفروختگانی هستند که پشت اسرائیلی که مردم عزیز ایران را بمباران می‌کند، می‌ایستند و دم از حقوق ایران می‌زنند. آنان باید از رفتار خود شرمسار باشند و ادعای دلسوزی برای این کشور نکنند. در آن ۱۲ روز جنگ بسیاری از کسانی که ما شاید با آنان نامهربانی کرده باشیم یا به خاطر رفتارمان با ما خوب نباشند یا حتی کسانی که در زندان بودند از همان‌جا تعهد خود به ایران و تمامیت ارضی آن اعلام کردند، از رهبری و انقلاب دفاع کردند و تجاوزی که انجام شد را محکوم کردند. از این مردم قدردانیم.»

