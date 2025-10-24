En
تصویری هولناک از سد کرج

تصویری از سد کرج که ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است مخزن خالی آن را نشان می‌دهد.
تصویری هولناک از سد کرج

در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، تصاویر مستندی از وضعیت سد کرج (سد امیرکبیر) منتشر شد که شوک عمیقی را به افکار عمومی وارد کرد. این تصاویر به وضوح نشان‌دهنده خالی شدن تقریباً کامل مخزن این سد حیاتی بودند. 

به گزارش تابناک؛ سد کرج، که در منطقه‌ای استراتژیک در نزدیکی پایتخت قرار دارد، بیش از یک سازه مهندسی ساده است؛ این سد شاهرگ حیاتی تأمین آب شرب میلیون‌ها نفر در استان‌های تهران و البرز را بر عهده دارد و نقشی انکارناپذیر در بخش‌های کشاورزی و صنعتی منطقه ایفا می‌کند.

فاجعه زمانی وخیم‌تر می‌شود که این تخلیه تقریباً کامل در ابتدای فصل پاییز رخ داده است. فصل پاییز معمولاً زمانی است که باید ذخایر آبی برای عبور از تابستان خشک سال بعد مدیریت شوند. رسیدن به این نقطه بحرانی در آبان ماه، زنگ خطری بسیار جدی‌تر و هشداردهنده‌تر را برای تابستان پیش رو به صدا درآورده است. وضعیت فعلی سد کرج، نه تنها نشان‌دهنده یک کمبود فصلی آب، بلکه نمادی از یک بحران ساختاری و مدیریتی عمیق در حوزه منابع آب کشور است.

اهمیت استراتژیک سد کرج

سد کرج یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین سدهای کشور است. این سد نقش حیاتی در تنظیم جریان رودخانه کرج، تأمین آب کشاورزی دشت‌های اطراف، و مهم‌تر از همه، تأمین آب شرب بخش بزرگی از جمعیت کلان‌شهرهای تهران و کرج را دارد.

تأمین آب شرب: بخش عمده‌ای از آب مصرفی شهروندان ساکن در حوضه آبریز کرج از طریق این سد تأمین می‌شود. کاهش ذخایر به این میزان، مستقیماً امنیت غذایی و سلامت عمومی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

نقش در صنعت و کشاورزی: صنایع مستقر در محدوده تحت پوشش سد و همچنین مزارع کشاورزی سنتی و مدرن وابسته به این رودخانه، وابستگی شدیدی به جریان مستمر آب دارند. توقف یا کاهش شدید جریان، منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری گسترده خواهد شد.
 

