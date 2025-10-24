قیمت تتر در بازار امروز 2 آبان ماه

\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u062a\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u06f1\u06f0\u06f9\u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2\u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0627\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.