قیمت تتر در بازار امروز 2 آبان ماه

قیمت تتر در محدوده ۱۰۹۵۰۰ تومان در نوسان است. قیمت این ارز این هفته حدود ۲۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
قیمت تتر در بازار امروز 2 آبان ماه

قیمت تتر در محدوده ۱۰۹۵۰۰ تومان در نوسان است. قیمت این ارز این هفته حدود ۲۵۰۰ تومان کاهش یافته است. 

به گزارش تابناک؛ در نمودار بالا تغییرات قیمت ها در سه ماه اخیر نشان داده شده است.

تتر نوسان قیمت تتر رمز ارز قیمت ارز ارز دیجیتال
