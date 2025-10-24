En
زمان معرفی سرمربی جدید پرسپولیس مشخص شد

سرمربی جدید پرسپولیس امشب یا فردا معرفی خواهد شد.
زمان معرفی سرمربی جدید پرسپولیس مشخص شد

با پیگیری‌های اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس به‌زودی تکلیف نیمکت تیم پرسپولیس مشخص خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دراین‌رابطه مطلع شدیم که اوسمار ویرا سرمربی اسبق و برزیلی پرسپولیس با مدیران باشگاه به توافق رسیده و حتی متن پیش‌قرارداد برای او ارسال شده است.

به نظر می‌رسد اگر مشکل خاصی پیش نیاید سرمربی جدید پرسپولیس بعد از بازی با ذوب‌آهن طی امشب یا فردا معرفی خواهد شد تا اوسمار ویرا برای دومین بار هدایت تیم پرسپولیس را بر عهده بگیرد.

این مربی برزیلی قرار است با ۳ دستیار به تهران بیاید تا دوباره در تیم سرخ‌پوش پایتخت فعالیت کند.

