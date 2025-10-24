En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای عجیب کارمند اپل با نام «سام سونگ»!

ماجرای عجیب کارمند اپل که «سام سونگ» نام داشت: اسمم را تغییر دادم تا جلب توجه نکنم.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۶۴
| |
527 بازدید
ماجرای عجیب کارمند اپل با نام «سام سونگ»!

«سام سونگ» (Sam Sung)، کارمند سابق اپل که در سال ۲۰۱۲ به دلیل نام طعنه‌آمیزش (شباهت به رقیب اصلی اپل، سامسونگ) در اینترنت مشهور شده بود، در مصاحبه‌ای جدید اعلام کرد که درنهایت نام خود را تغییر داده است تا از توجهات و میم‌های اینترنتی رها شود.

به گزاش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ در سال ۲۰۱۲، فردی عکسی از کارت ویزیت سام سونگ به عنوان کارمند فروشگاه اپل را در شبکه اجتماعی ردیت منتشر کرد.

این تصویر به سرعت در اینترنت وایرال شد، زیرا کارکردن فردی به نام «سام سونگ» در اپل، برای کاربران بسیار جالب و طعنه‌آمیز بود. اما این شهرت ناگهانی برای خود او چندان خوشایند نبود.

 او در مصاحبه جدیدش با Business Insider گفت: «من خیلی ترسیده بودم و فقط می‌خواستم سرم را پایین بیندازم و شغلم را حفظ کنم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
کارمند اپل اپل سامسونگ سام سونگ خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
سامسونگ دوباره اپل را مسخره کرد!
اپل گوشی‌های جدید سامسونگ و گوگل را می‌خرد
ترامپ عامل تغییر در گوشی‌های آتی آیفون و سامسونگ
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
ثروتمندترین شرکت‌های تکنولوژی در جهان
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
سامسونگ در اوج؛ اپل در قعر!
قیمت روز گوشی موبایل
سفر «منشور کورش» به اسراییل را لغو کنید/ یک ماده «بیهوشی» در لیست روانگردان‌ها
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱
قیمت روز گوشی موبایل
اپل دست به دامان سامسونگ شد
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
واکنش تمسخرآمیز سامسونگ به اپل
فروش اپل 3 برابر سامسونگ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZQ
tabnak.ir/005bZQ