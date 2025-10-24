ماجرای عجیب کارمند اپل با نام «سام سونگ»!

«سام سونگ» (Sam Sung)، کارمند سابق اپل که در سال ۲۰۱۲ به دلیل نام طعنه‌آمیزش (شباهت به رقیب اصلی اپل، سامسونگ) در اینترنت مشهور شده بود، در مصاحبه‌ای جدید اعلام کرد که درنهایت نام خود را تغییر داده است تا از توجهات و میم‌های اینترنتی رها شود.

به گزاش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ در سال ۲۰۱۲، فردی عکسی از کارت ویزیت سام سونگ به عنوان کارمند فروشگاه اپل را در شبکه اجتماعی ردیت منتشر کرد.

این تصویر به سرعت در اینترنت وایرال شد، زیرا کارکردن فردی به نام «سام سونگ» در اپل، برای کاربران بسیار جالب و طعنه‌آمیز بود. اما این شهرت ناگهانی برای خود او چندان خوشایند نبود.

او در مصاحبه جدیدش با Business Insider گفت: «من خیلی ترسیده بودم و فقط می‌خواستم سرم را پایین بیندازم و شغلم را حفظ کنم.»