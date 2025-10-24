پورمحمدی: تنازع نکنیم و به منافع ملی فکر کنیم

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در توصیه‌ای به جریانات داخلی گفت: به جریانات داخلی توصیه می‌کنم که تنازع نکنیم و به منافع ملی فکر کنیم و همانطور که رهبری فرمودند «اتحاد مقدس» را از بین نبریم و نگذاریم که انسجام ملی مخدوش شود و به ایران عزیز ما آسیب برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسیم، بلکه از دعوا و اختلافات داخلی می‌ترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همه مشکلات غلبه می‌کنیم»، تاکید کرد: خداوند نیز فرموده است که اگر با هم متحد باشید و با هم دعوا و تنازع نکنید، نصرت خدا هم با شما همراهی می‌کند و حتماً از شر دشمنان خلاص خواهید شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛