قهرمان المپیک دوباره طوفانی شروع کرد

آرین سلیمی، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در اولین مبارزه خود در وزن ۷۸+ کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی جهان مقابل دنیل از کوبا به برتری ۲-۰ رسید و راهی مرحله بعد شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۴۵
456 بازدید
قهرمان المپیک دوباره طوفانی شروع کرد

به گزارش تابناک؛ آرین سلیمی، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در اولین مبارزه خود در وزن ۷۸+ کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی جهان مقابل دنیل از کوبا به برتری ۲-۰ رسید و راهی مرحله بعد شد. 

گزارش خطا
