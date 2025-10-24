قهرمان المپیک دوباره طوفانی شروع کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0622\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f4 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f8+ \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u06a9\u0648\u0628\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc \u06f2-\u06f0 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0634\u062f.\u00a0