دومین شوک بزرگ به آسمان آمریکا در یک هفته!

یک شرکت هواپیمایی در آمریکا تمامی پروازهای خود در سراسر این کشور را زمین‌گیر کرده است.
شرکت هواپیمایی آلاسکا که از شرکت‌های هواپیمایی فعال در ایالات متحده است روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به دلیل بروز یک مشکل فنی در سیستم‌های فناوری اطلاعات خود، تمام پروازهایش در سراسر این کشور متوقف شده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مشکل باعث اختلال در عملیات این شرکت شده و تمامی پروازهای آن تا اطلاع ثانوی زمین‌گیر شده‌اند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اخلال در وضعیت حمل و نقل هوایی آمریکا منتشر شده که البته اکثر آنها به دلیل تعطیلی دولت فدرال بوده‌اند. تعطیلی دولت آمریکا از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد روز ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴) به دلیل اختلاف دو حزب بر سر لایحه بودجه آغاز شد. 

این تعطیلی باعث آشفتگی‌های گسترده‌ای در زندگی روزمره مردم آمریکا اعم از مشکلات اقتصادی، توقف خدمات، صف‌های طولانی در فرودگاه‌ها و غیره شده است.

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
