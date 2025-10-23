En
عباس‌پور نقره گرفت، مهمدی برنز

کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان با شکست برابر حریف ژاپنی، به مدال نقره رقابت‌های امید‌های جهان رسید. کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان با برتری مقابل نماینده گرجستان به مدال برنز کشتی فرنگی امید‌های جهان رسید.
عباس‌پور نقره گرفت، مهمدی برنز

به گزارش تابناک، کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان با برتری مقابل نماینده گرجستان به مدال برنز کشتی فرنگی امیدهای جهان رسید.

مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، امشب در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده ها رفت.

وی در این گروه در دیدار اول با نتیجه ۹ بر ۱ مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۳ داتا چخایدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

عباس‌پور نقره گرفت
  کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان با شکست برابر حریف ژاپنی، به مدال نقره رقابت‌های امیدهای جهان رسید.

  مسابقات رده‌بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، امشب در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

عباس‌پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد مهروج بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کوتو گومی از ژاپن شد و به مدال نقره رسید.

