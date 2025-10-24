تولد ۸ مارمولک ایگوانا بدون وجود ایگوانای نر! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، باغحش اگزاتیک در تلفورد انگلستان اعلام کرد اخیرا مارمولک مادهای از نوع ایگوانای کله زرهای، با وجود اینکه با هیچ مارمولک نری، معاشرت نداشته، صاحب ۸ بچه مارمولک شد.
اواخر ماه اوت گذشته این بچه مارمولکها که همگیشان نسخههای ژنتیکی مادرشان هستند، با روش بکرزایی، متولد شدند. در این نوع تولیدمثل، تخمک بدون نیاز به اسپرم بارور شده و موجودی درست شبیه مادر به وجود میآید. پدیده بکرزایی در برخی خزندگان، بیمهرگان و حیوانات خاص دیگر ممکن است رخ دهد. اما این نوع تولیدمثل در مارمولکهای ایگوانا بسیار نادر و کمسابقه است.
اسکات آدامز، مدیر این باغوحش، در گفتگویی با رسانهها، این رویداد را یکی از نادرترین اتفاقهای دنیای حیوانات توصیف کرد که خود او و همه کارکنان باغوحش را حیرتزده کرده است. او همچنین افزود، «دیدن رشد و سلامت این مارمولکها، تجربهای خارقالعاده و الهامبخش است و به ما یادآوری میکند، زندگی همیشه بهطور غیرمنتظرهای، راهی برای ادامه حیات پیدا میکند.»