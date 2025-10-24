En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تولد ۸ مارمولک ایگوانا بدون وجود ایگوانای نر! + عکس

باغ‌وحشی در بریتانیا از تولد هشت مارمولک ایگوانا، بدون وجود پدر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۰۸
| |
204 بازدید

تولد ۸ مارمولک ایگوانا بدون وجود ایگوانای نر! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، باغ‌حش اگزاتیک در تلفورد انگلستان اعلام کرد اخیرا مارمولک ماده‌ای از نوع ایگوانای کله زره‌ای، با وجود اینکه با هیچ مارمولک نری، معاشرت نداشته، صاحب ۸ بچه مارمولک شد.

اواخر ماه اوت گذشته این بچه مارمولک‌ها که همگی‌شان نسخه‌های ژنتیکی مادرشان هستند، با روش بکرزایی، متولد شدند. در این نوع تولیدمثل، تخمک بدون نیاز به اسپرم بارور شده و موجودی درست شبیه مادر به وجود می‌آید. پدیده بکرزایی در برخی خزندگان، بی‌مهرگان و حیوانات خاص دیگر ممکن است رخ دهد. اما این نوع تولیدمثل در مارمولک‌های ایگوانا بسیار نادر و کم‌سابقه است.

اسکات آدامز، مدیر این باغ‌وحش، در گفتگویی با رسانه‌ها،‌ این رویداد را یکی از نادرترین اتفاق‌های دنیای حیوانات توصیف کرد که خود او و همه کارکنان باغ‌وحش را حیرت‌زده کرده است. او همچنین افزود، «دیدن رشد و سلامت این مارمولک‌ها، تجربه‌ای خارق‌العاده و الهام‌بخش است و به ما یادآوری می‌کند، زندگی همیشه به‌طور غیرمنتظره‌ای، راهی برای ادامه حیات پیدا می‌کند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
باغ وحش مارمولک ایگوانا بکرزایی حیات وحش
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مکانیزم دفاعی عجیب یک مارمولک؛ پرتاب خون!
عکس:ایگوانا‌های دریایی، نگهبانان سنگ‌های سیاه اقیانوس آرام
مارها و مارمولک‌های پرنده
ثبت اولین مورد خودباروری کروکدیل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
آخرین اخبار
تولد ۸ مارمولک ایگوانا بدون وجود ایگوانای نر! + عکس
فروپاشی تولید پروتئین به خاطر قفل ارزی / جو و سویا گرسنه ماندند
واکنش حسین تهی به جنجال ازدواجش با دختر دهه هشتادی
دلیل خواب‌های رنگی چیست؟
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
۱۳ میوه برای درمان فوری کراتین بالا
پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟
عکس | خشکی بی‌سابقه رود دجله در عراق
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد
بهائیت بدون رتوش؛ دگماتیسم و چرخش‌ها/حمایت شوقی‌افندی از رضاخان برای محدودکردن نفوذ اسلام در ایران
پزشکیان: مشکل کشور ریشه در نحوه مدیریت ما دارد
اذعان ترامپ به همدستی آمریکا در عملیات پیجری
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند
عکس: شکوفه پاییزی درخت آلبالو در مشهد!
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bYW
tabnak.ir/005bYW