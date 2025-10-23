به گزارش تابناک، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (پنجشنبه، ۱ آبان ماه) در مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حسین همدانی که در مجتمع قرآنی شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد، اظهار کرد: شهید همدانی در همه مسائل مهم کشور و در ابتدای انقلاب شجاعانه حضور داشت و همچنین مجاهدتهای او در عملیاتهای دفاع مقدس دیده میشد لذا برگزاری این جلسات میتواند یادآوری یک تربیت خاص در نظام جمهوری اسلامی را نشان دهد.
وی افزود: اولین مسئلهٔ مهمی که باید به آن دقت کرد این است که تروریستها موجودات خطرناکی بودند که هدف اصلیشان ایران بود. درست است که در سرزمینهای دیگر حضور داشتند، اما مسئلهٔ اصلیشان ایران بود؛ چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان. اگر واکاوی میکردند، همهٔ حرفشان این بود که «میآییم به سراغ ایران» یعنی امنیت ملت ایران را میخواستند بر هم بزنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در یک غفلت کوچک اینها قصد داشتند حرم حضرت امام و مجلس شورای اسلامی را منفجر کنند، هرچند نیروهای ما در منطقه حضور داشتند. خب، اینها سرکوب شدند. ممکن است بگویید که دوباره به وجود آمدند؛ بله و آن جریان وسیعی که داعش بود که آمریکاییها خودشان گفتند به وجود آوردند، سرکوب شد.
لاریجانی تصریح کرد: امنیت در منطقه و در عراق به وجود آمد. عراق همسایهٔ ماست؛ لذا ناامنی در آنجا به ناامنی در ایران کشیده خواهد شد. ایران داهیانه عمل کرد و آمد در خارج از سرزمین خود تروریستها را سرکوب کرد، زیرا بهجای آنکه در سرزمین خود به مبارزه بپردازد، در خارج آنها را سرکوب کرد.
وی درباره عدم حضور ایران در نشست شرم الشیخ گفت: سطح جلسه پایین بود و جای ایران انقلابی در آنجا نبود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: همچنین پس از دو سال ستم و جنایت علیه مردم فلسطین با 70 هزار شهید و 100 هزار مجروح، اکنون عاملان جنایت در لباس صلحطلبی ظاهر شدهاند، این به نظرتان شوخی نیست و لذا اینکه جنایتکاران امروز خود را حامی صلح معرفی میکنند، چیزی جز تمسخر افکار عمومی نیست.
لاریجانی با اشاره به اینکه در غزه یک امنیت زیرپوستی وجود داشت که تنها حماس توانسته بود آن را میان مردم ایجاد کند، بیان کرد: حضور و سازماندهی حماس میان مردم نامرئی اما بسیار جدی و تأثیرگذار بود. ادعای از بین بردن حماس با واقعیت میدانی و تبادل اسرا ناسازگار نیست، حماس هنوز حضور دارد.
وی خاطرنشان کرد: نسل جوان فلسطینی گرایش به مقاومت و حماس را حتی بیشتر از گذشته نشان میدهد. فشار، کشتار و آزار مردم موجب رشد خشم و جهتگیریهای انقلابی در میان آنها میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دخالت نظامی و اشغالگری خارجی (مثلاً در لبنان و عراق) خود زمینهساز ظهور جریانهای مقاومتی و انقلابی شد. این جریانات را «مردم منطقه» به وجود آوردهاند و کمکهای ایران صرفاً در چارچوب پشتیبانی از آنها قرار داشته است.
وی افزود: آقای کسینجر قبلتر گفته بود که این خیلی پر توقعی است که منطقه خاورمیانه را به عربها بسپاریم، داخل آن نفت است پس ما باید اداره کنیم، ترامپ هم عربها را پول میبیند و صرفا کاسب است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی شکست رژیم صهیونیستی را 3 عامل برجسته دانست و عنوان کرد: رشادت نیروهای مسلح، انسجام و همبستگی مردم و پشتیبانی قوی رهبری، عوامل اصلی پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بودند.
لاریجانی در ادامه بیان کرد: چون جنگهای زیادی در اروپا شکل گرفت و تلفات انسانی فراوانی بر جای گذاشت، رهبران دنیا تصمیم گرفتند نظاماتی همچون سازمان ملل و شورای امنیت را ایجاد کنند تا از وقوع جنگ جلوگیری شود.
وی افزود: همین شورای امنیت را شکل دادند تا مانع بروز جنگ شود و اگر جنگی رخ داد، کشوری را که آن را آغاز کرده است، مجازات کند. حال شما بفرمایید: در قضایای اخیر مربوط به ایران، شورای امنیت چه کاری انجام داد؟ حتی یک بیانیهٔ محکم هم صادر نکرد و عملاً هیچ خاصیتی نداشت حتی وقتی کشورهای چین و روسیه نیز اقدامی کردند، همین آمریکاییها آن را وتو کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: این حرف ترامپ که میگوید از قدرت صلح ایجاد کنم حرف عجیبی است چون هیتلر هم همین حرف را میزد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد: تلاش دشمن و رسانههای بیگانه برای بازتفسیر شکستها و کماهمیت جلوهدادن دستاوردهای ما مشخص و هدفمند است.
لاریجانی تصریح کرد: منابع و گزارشهای خارجی از جمله کتاب «در پناه آتش» متعلق به بنیادهای یهودی امور امنیتی صهیونیستی، اشاره به تعداد قابل توجهی شلیک موشک از سوی ایران و رهگیریهای دشمن دارند.
وی ادامه داد: ارقام رسمی دشمن در این کتاب این است که ۲۷۳ موشک از ۵۷۴ موشک ایران را رهگیری کرده پس این نشاندهنده اصابت حدود ۳۰۰ موشک به اهداف است که اختلاف درباره عدد واقعی وجود دارد پس بر اساس این هم میشود که ۳۰۰ موشک به رژیم بخورد کرده پس نباید بگویند 29 موشک.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: دشمن میکوشد با تمرکز روی شمار محدودی از اصابتهای حساس، واقعیت کلی موفقیت عملیات موشکی را مخدوش کند.
لاریجانی گفت: ملاک، جمعبندی واقعیات میدانی و تحلیل مستند است نه فقط روایتهای تبلیغاتی طرف مقابل.
لاریجانی در ادامه بیان کرد: حضور و کمکهای آمریکا در پدافند اسرائیل نقشی تعیینکننده داشت؛ بدون آن، ضربهٔ ایران برای اسرائیل بسیار سنگینتر میبود.
وی تصریح کرد: در این کتاب گزارشهایی مطرح شده که میگویند بخش قابلتوجهی از موشکهای رهگیر مصرف شد و ذخایر رهگیری اسرائیل در مقابل آتش موسکهای ایران بیسابقه آسیب دید لذا این گزارشات را ما نمیگوییم، کسی این را میگوید که در امنیت ملی اسرائیل است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در این کتاب میگوید که حدود ۲۵٪ از ذخایر رهگیریِ در اختیار اسرائیل، از منابع آمریکایی بوده و جایگزینی آن تا حدود ۱.۵ سال زمان میطلبد. این کمبود، اسرائیل را عملاً بهشدت وابسته به سامانهها و تدارکات هوایی آمریکا کرده است.