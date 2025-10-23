واکنش پوتین به لغو دیدار با ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از جماران، ولادیمیر پوتین گفت که در آخرین مکالمهاش با ترامپ، نشست بوداپست توسط طرف آمریکایی پیشنهاد شده بود.
پوتین خاطرنشان کرد که بدون آمادگی، شرکت در نشست بوداپست اشتباه خواهد بود.
پوتین درباره اظهارات ترامپ در مورد نشست بوداپست گفت: به نظر صحبت درباره به تعویق انداختن جلسه است.
پوتین گفت تحریمهای جدید علیه روسیه تأثیر قابل توجهی بر سلامت اقتصادی این کشور نخواهد داشت.
پوتین اظهار داشت که تحریمهای جدید آمریکا تلاشی برای اعمال فشار بر روسیه است.
رئیس جمهور روسیه گفت: کشوری که برای خود احترام قائل باشد، هرگز تحت فشار کاری انجام نمیدهد.
پوتین گفت، تعادل انرژی جهانی اکنون برقرار شده است و برهم زدن آن به نفع کشورهایی که در تلاش برای این کار هستند، نیست.
پوتین اظهار داشت که گفتگو همیشه بهتر از رویارویی، اختلاف یا جنگ مداوم است.
پوتین خاطرنشان کرد که اگر دو کشور از فشار به سمت گفتگوی جدی برای آینده حرکت کنند، روسیه و ایالات متحده زمینههای زیادی برای همکاری دارند.