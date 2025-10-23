En
دستگیری ۴۱ نفر از اتباع بیگانه در مرز مریوان

فرمانده مرزبانی استان کردستان از دستگیری ۴۱ نفر تبعه خارجی بیگانه در نوار مرزی مریوان خبر داد.
دستگیری ۴۱ نفر از اتباع بیگانه در مرز مریوان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان از دستگیری تبعه خارجی بیگانه خبر داد و اظهار کرد: در راستای کنترل نوار مرزی استان، مرزبانان هنگ مریوان با اجرای گشت و کمین‌های هدفمند توانستند ۴۱ نفر تبعه بیگانه از کشورهای افغانستان، سوریه، بنگلادش و پاکستان را دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده اولیه به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان تصریح کرد: دلاور مردان مرزبانی شبانه‌روز جهت حفظ مرزهای کشور عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.

رستمی هشدار داد: هرگونه تعدی و تجاوز در مرزهای استان کردستان با برخورد قاطع پاسخ داده خواهد شد.

