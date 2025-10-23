دستگیری ۴۱ نفر از اتباع بیگانه در مرز مریوان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان از دستگیری تبعه خارجی بیگانه خبر داد و اظهار کرد: در راستای کنترل نوار مرزی استان، مرزبانان هنگ مریوان با اجرای گشت و کمین‌های هدفمند توانستند ۴۱ نفر تبعه بیگانه از کشورهای افغانستان، سوریه، بنگلادش و پاکستان را دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده اولیه به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان تصریح کرد: دلاور مردان مرزبانی شبانه‌روز جهت حفظ مرزهای کشور عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.

رستمی هشدار داد: هرگونه تعدی و تجاوز در مرزهای استان کردستان با برخورد قاطع پاسخ داده خواهد شد.