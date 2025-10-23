En
پسران کبدی‌ ایران نایب قهرمان آسیا شدند

تیم کبدی پسران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان با شکست برابر هند به عنوان نایب قهرمانی رسید.
پسران کبدی‌ ایران نایب قهرمان آسیا شدند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۱ آبان ماه) تیم ملی کبدی پسران کشورمان در دیدار فینال به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه نزدیک ۳۵ بر ۳۲ شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ مقابل تایلند به برتری رسیدند، اما در بازی دوم با نتیجه ۴۸ بر ۵۵ مغلوب بنگلادش شدند.

شاگردان موسوی در سومین دیدار با نتیجه قاطع ۷۴ بر ۲۳ از سد پاکستان گذشتند و سپس بحرین میزبان را با نتیجه سنگین ۹۲ بر ۱۷ شکست دادند.

پسران کبدی‌کار کشورمان در دیدار ماقبل فینال با نتیجه ۹۲ بر ۲۳ سریلانکا را نیز شکست داده بودند.

در رقابت‌های کبدی پسران جوانان آسیا ۲۰۲۵، تیم‌های ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، بحرین، سریلانکا و تایلند حضور داشتند.

پاکدل: مدال نقره کبدی پسران کمتر از طلا نیست

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی بعد از شکست تیم ملی کبدی پسران برابر هند و کسب مدال نقره اظهار کرد: علی رغم بازی خیلی خوبی که پسران ما انجام دادند بسیار به هند نزدیک بودند اما متاسفانه نتوانستند پیروز شوند اما انصافا نسبت به بازی قبلی که با هند داشتند خیلی خوب بازی کردند.

وی افزود: آنها خیلی پرتلاش ظاهر شدند آنها زیر فشار تماشاگران هندی انصافا بازی خوب و نزدیکی داشتند.

وی در ادامه در خصوص ناراحتی ملی‌پوشان گفت: ناراحتی آنها از این بود که نتوانستند مدال طلا بگیرند. این نشان دهنده غیرت بالای جوانان ایرانی است. آنها عزم خود را جذب کرده بودند که که برای مردم طلا بگیرند. به نظر من رنگ نقره مدال کبدی تیم ملی پسران کمتر از طلا نبود چون خیلی تلاش و همت کردند.

او در خصوص تیم ملی کبدی دختران نیز گفت: دختران هم یک مدال نقره با ارزش برای کشور کسب کردند. آنها هم در فینال جلوی حریف قدرتمند خوب هند بازی را واگذار کردند.

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
