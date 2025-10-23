لفاظی بی پایان ترامپ درباره حمله به ایران

ترامپ مدعی است که با تضعیف و «خنثی‌سازی» تهدید هسته‌ای ایران و حذف رهبران نظامی (از جمله سردار سلیمانی) و عملیات‌های نظامی دقیق، فضایی برای آنچه «صلح» خاورمیانه می‌نامد، فراهم شد؛ او ناکارآمدی برخی رؤسای‌جمهور قبلی را علت بی‌ثباتی می‌داند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان گفت‌وگوی تلفنی با نشریه تایم که در ۱۵ اکتبر انجام شده، به توافق صلح غزه، ایران و دیگر موارد پرداخته است. ترامپ ساختار استدلالش را حول چند محور اصلی قرار می‌دهد؛ تاریخچهٔ طولانی نزاع در خاورمیانه، نقش مداخلات آمریکا (به‌ویژه جنگ عراق)، اقدام‌های نظامی و فشار بر ایران و نتیجه این اقدامات در شکل‌گیری امکان «صلح» منطقه‌ای.

او ابتدا با اشاره به سابقهٔ ۳هزار سالهٔ منطقه می‌گوید که خاورمیانه پر از نفرت، بدگمانی و متحدان ضعیف یا بی‌هم‌دل است؛ گروهی از کشورهای ثروتمند و جدا از هم وجود دارند که از نظر منافع و احساسات متحد به‌نظر نمی‌رسند. با این حال، او مدعی است که با تغییر معادلات قدرت منطقه — به‌خصوص از طریق اقدامات سخت علیه ایران — این کشورها توانستند برای صلح گرد هم آیند.

او گفت: شما ۳۰۰۰ سال تاریخ دارید، نفرت شدید، بی‌علاقگی شدید، بی‌اعتمادی شدید بین همه وجود دارد. و متحدان بسیار کمی دارید، مجموعه‌ای از کشورهای جداگانه، در برخی موارد بسیار باهوش و در برخی موارد بسیار ثروتمند - بسیار بسیار ثروتمند و بسیاری از اتفاقات - بسیاری از مشکلات زمانی بود که بوش وارد شد و عراق را منفجر کرد، او منطقه را بی‌ثبات کرد، زیرا شما یک قدرت قوی داشتید. شما دو قدرت قوی داشتید - عراق و ایران - و آنها یکسان بودند. و آنها به مدت ۱۰۰۰ سال با نام‌ها و مذاهب مختلف با یکدیگر جنگیدند، آنها یک قدرت بودند. وقتی ما یکی از دو قدرت را منفجر کردیم، ناگهان یک «قلدر» داشتید، ایران یک قلدر جدی بود.

ترامپ بار دیگر ادعاهای پیشین خود را تکرار کرد و مدعی شد که موفق به از بین بردن پتانسیل و توانایی هسته‌ای ایران در یک حمله به قول خودش « باورنکردنی و بی‌نقص» شد؛ ۳۷ ساعت پرواز با ۵۲ تانکر و ۱۰۰ هواپیما . این تغییرِ تهدید، به‌زعم او، شرط لازم برای پذیرفتن توافقی بزرگ و جمعی در منطقه بود.

این در حالی است که بازرسان مستقل بین‌المللی هنوز میزان کامل خسارت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را تأیید نکرده‌اند. در روزهای پس از حمله، سی‌ان‌ان گزارش داد که حملات ارتش ایالات متحده اجزای اصلی برنامه هسته‌ای ایران را نابود نکرده و احتمالاً فقط آن را ماه‌ها به عقب انداخته است، به نقل از سه نفر که در مورد ارزیابی اولیه اطلاعاتی ایالات متحده توضیح داده بودند. تقریباً یک ماه بعد، مقامات آمریکایی برخی از قانونگذاران، مقامات وزارت دفاع و کشورهای متحد را در مورد ارزیابی‌ای که مشخص می‌کرد، در حالی که یکی از سایت‌های هسته‌ای عمدتاً تخریب شده بود، دو سایت دیگر به شدت آسیب ندیده بودند و به طور بالقوه می‌توانستند غنی‌سازی اورانیوم را در چند ماه آینده از سر بگیرند، توجیه کردند

ترامپ سپس برای تبلیغ حملات به ایران آن را با حمله طبس و گرفتار شدن جنگنده های آمریکایی در بیابان مقایسه کرد و گفت: در زمان جیمی کارتر، آنها حمله‌ای داشتند که در آن هلیکوپترها سقوط می‌کردند، مردانی که مجبور شدند فرار کنند؟ چه شرم‌آور.

رئیس جمهور آمریکا همچنین با اذعان به مهم بود شخص سردار سلیمانی مدعی شد که با ترور وی و چند رهبر نظامی دیگر ایران «سه لایه» از رهبری را نابود کرده و ایران را کمتر تهدیدآمیز کرده است. ترامپ این اقدامات را نقطهٔ عطفی می‌داند که از آن زمان به بعد خاورمیانه را تغییر داده است.

او همچنین دولت‌های قبلی — مخصوصاً باراک اوباما و جو بایدن — را به ایجاد بستر مناسب برای رشد هسته‌ای ایران متهم می‌کند و می‌گوید توافق‌های هسته‌ای قبلی به ایران راه بدون چالش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای داده بود. به این ترتیب، او عملِ نظامی و فشار را نه تنها لازم بلکه تعیین‌کننده برای ایجاد اجماع عربی و امضای توافق می‌داند.

ترامپ تأکید می‌کند که «قلدر» را از بازی خارج کرده و به‌همین‌خاطر الآن امکان توافق و صلح گسترده‌تری وجود دارد؛ او می‌گوید بدون این اقدامات، حتی اگر توافقی امضا می‌شد، سایهٔ تهدید بر آن می‌ماند و توافق معنی‌دار نخواهد بود.

او مدعی شد که ایران با تحریم ها ضعیف شده و اکنون نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا می‌جنگد. آنها برای بقا می‌جنگند.

دونالد ترامپ با این گزاره که «همین خلاصهٔ کل ماجراست»، معتقد است اقدام‌هایش زمینهٔ تاریخی بی‌سابقه‌ای برای توافق در خاورمیانه فراهم آورده است.

ترامپ درباره وادار کردن نتانیاهو به پذیرش آتش بس گفت: من به بی‌بی گفتم: «بی‌بی، تو نمی‌توانی با دنیا بجنگی. می‌توانی در نبردهای انفرادی بجنگی، اما دنیا علیه توست. و اسرائیل در مقایسه با دنیا جای بسیار کوچکی است. من جلوی او را گرفتم، این جنگ می‌توانست سال‌ها ادامه پیدا کند. بعد همه با هم متحد شدند، فوق‌العاده بود. و وقتی آن اشتباه تاکتیکی را مرتکب شد، آن اشتباه در مورد قطر، و وحشتناک بود، اما به امیر گفتم، این یکی از چیزهایی بود که همه ما را با هم متحد کرد، چون آنقدر ناهماهنگ بود که باعث شد همه کاری را که باید انجام دهند، انجام دهند.

او تاکید کرد: او مجبور بود متوقف شود چون دنیا می‌خواست جلویش را بگیرد. اسرائیل داشت خیلی منفور می‌شد.

ترامپ گفت که قصد بازدید از غزه را دارد اما زمانی برای آن اعلام نکرد.

او درباره هیئت صلح غزه گفت: هیئت صلح قرار است یک گروه بسیار قدرتمند از افراد باشد و از نظر خاورمیانه قدرت زیادی خواهد داشت. خاورمیانه هرگز گرد هم نیامده است. واقعاً اکنون گرد هم آمده است و حماس، در تئوری، نیز گرد هم آمده است، آنها سند را امضا کرده‌اند.

ترامپ تاکید کرد هرگز اجازه الحاق کرانه باختری را نخواهد داد زیرا به کشورهای عربی قول داده‌ است. او تصریح کرد: ما حمایت زیادی از اعراب داشته‌ایم. اگر این اتفاق بیفتد، اسرائیل تمام حمایت خود را از ایالات متحده از دست خواهد داد.

ترامپ در باره آزادی مروان برغوثی گفت که او کسی است که در این باره تصمیم خواهد گرفت.

رئیس جمهور آمریکا معتقد است عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل نزدیک و احتمال تا پایان سال میلادی خواهد بود.