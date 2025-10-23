حسن روحانی: ۹۰ درصد مردم با این قانون مخالفند

رئیس جمهور سابق به تصویب قوانینی که اکثریت مردم با آن‌ها مخالفند، انتقاد شدید کرد.

به گزارش تابناک، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: جنگ ۱۲ روزه که تمام شد، در ابتدا نسیم خوشی می‌وزید، اما ناگهان این نسیم قطع شد. حالا که تصور می‌کنند جنگ به این زودی رخ نخواهد داد یا کمی به تأخیر افتاده، دوباره به همان بداخلاقی‌های سابق خود بازگشته‌اند.

در فیلمی که از روحانی منتشر شده، او ادامه می دهد: این روزها بحث می‌کنند که مجلس چه گفته یا چه تصمیمی گرفته، اما سؤال اینجاست که مجلس چه میزان از مردم را نمایندگی می‌کند و چه درصدی از آرای واقعی مردم را در اختیار دارد؟ حتی اگر فرض کنیم همه‌چیز از نظر قانونی درست است، یک نکته روشن است: ۸۰ درصد مردم با این تصمیم‌ها مخالفند. قانون‌گذاری برخلاف نظر اکثریت قاطع مردم، قانون نیست.

رئیس‌جمهور پیشین تأکید کرد: وقتی ۹۰ درصد مردم با موضوعی مخالفند و گفته می‌شود مجلس رأی داده و شورای نگهبان تأیید کرده، این دیگر چه ارزشی دارد؟ اگر اختلاف ۵۰ به ۵۰ یا حتی ۴۰ به ۶۰ باشد، قابل قبول است، اما وقتی ۹۰ درصد مردم در یک‌سو هستند، نمی‌توان آن را قانون دانست.

روحانی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر شکلی شاید نتوان ایراد حقوقی گرفت؛ مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید نموده، اما روح چنین قانونی درست نیست؛ قانونی است که روح آن فاسد است.