En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیکن جنجالی استقلال سرانجام به ایران برگشت

هافبک خبرساز استقلالی‌ها بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام صبح امروز به تهران برگشت.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۵۷
| |
3 بازدید
بازیکن جنجالی استقلال سرانجام به ایران برگشت

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ دیدیه اندونگ که پیش از فیفادی ماه اکتبر تهران را ترک کرد و با وجود صحبت‌های قبلی و برنامه ریزی صورت گرفته، به ایران برنگشت. او که در ترکیب تیم ملی گابن به میدان رفته بود، بعد از پایان فیفادی خلف وعده کرد و بدون هماهنگی با مدیران باشگاه به تهران برنگشت!

اندونگ که مورد غضب مدیران باشگاه استقلال قرار گرفته، چند روز قبل در یک استوری اینستاگرامی ضمن عذرخواهی از تاجرنیا و هواداران اعلام کرد که به زودی به تهران برمی‌گردد. با این حال این وعده او هم قبل از بازی با الوحدات محقق نشد.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال که از اندونگ و بی انضباطی او بشدت ناراحت است، قبل از بازی با الوحدات هم به او گلایه داشت و اعلام کرد که هیچ خبری از این بازیکن گابنی ندارد.

حالا بعد از کشمکش‌های فراوان اندونگ صبح امروز به تهران برگشت و باید در جلسه انضباطی باشگاه استقلال حضور یابد. با توجه به ناراحتی استقلالی‌ها از این هافبک گابنی باید دید تصمیم ریکاردو ساپینتو و مدیران باشگاه درباره او چه خواهد بود و چه تنبیهی را برای این بازیکن در نظر خواهند گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیدیه اندونگ گابن تیم ملی استقلال باشگاه استقلال
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صعود استقلال در جدولِ قلب هواداران/ مشتری تیم ساپینتو شوید؛ همیشه کیفیت حرف اول را می‌زند!
ساپینتو: این همان استقلالی است که می‌خواهم
پست احساسی کاپیتان استقلال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو  (۴۹ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bXh
tabnak.ir/005bXh