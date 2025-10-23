بازیکن جنجالی استقلال سرانجام به ایران برگشت

هافبک خبرساز استقلالی‌ها بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام صبح امروز به تهران برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ دیدیه اندونگ که پیش از فیفادی ماه اکتبر تهران را ترک کرد و با وجود صحبت‌های قبلی و برنامه ریزی صورت گرفته، به ایران برنگشت. او که در ترکیب تیم ملی گابن به میدان رفته بود، بعد از پایان فیفادی خلف وعده کرد و بدون هماهنگی با مدیران باشگاه به تهران برنگشت!

اندونگ که مورد غضب مدیران باشگاه استقلال قرار گرفته، چند روز قبل در یک استوری اینستاگرامی ضمن عذرخواهی از تاجرنیا و هواداران اعلام کرد که به زودی به تهران برمی‌گردد. با این حال این وعده او هم قبل از بازی با الوحدات محقق نشد.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال که از اندونگ و بی انضباطی او بشدت ناراحت است، قبل از بازی با الوحدات هم به او گلایه داشت و اعلام کرد که هیچ خبری از این بازیکن گابنی ندارد.

حالا بعد از کشمکش‌های فراوان اندونگ صبح امروز به تهران برگشت و باید در جلسه انضباطی باشگاه استقلال حضور یابد. با توجه به ناراحتی استقلالی‌ها از این هافبک گابنی باید دید تصمیم ریکاردو ساپینتو و مدیران باشگاه درباره او چه خواهد بود و چه تنبیهی را برای این بازیکن در نظر خواهند گرفت.