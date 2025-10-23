مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی گفت: ما در این مملکت تا حالا پول می‌گرفتیم و مدیریت می کردیم و نارسایی‌ها و ضعف‌هایمان را با فروش بنزین، نفت و گاز جبران می‌کردیم.

پزشکیان: ترکیه و ژاپن بدون نفت، وضعشان بهتر از ما است

او گفت: ترکیه نفت و گاز ندارد، ژاپن و کره هم ندارند، نفت می خرند و وضعیت آنها از ما بهتر است و زندگی‌شان هم خیلی خوب است. ما نفت و گاز داریم ولی گرسنه هستیم، مشکل داریم. گیر و مشکل کجاست؟

او گفت: گیر ما هستیم، چطور می‌شود هم نفت و گاز بفروشیم و هم مردم مشکل داشته باشند؟ ما مقصر هستیم.