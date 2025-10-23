نمایندگان اروپا خواستار توقف تجارت با اسرائیل شدند

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0631\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0628\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0648\u06a9\u0633\u0644 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f.