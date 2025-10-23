صبا چناری داور رسمی فدراسیون ورزش‌های رزمی، داور رسمی مسابقات انتخابی تیم ملی موی‌تای و داور کیک‌بوکسینگ در مسابقات کشوری و استانی با سابقه بیش از ۱۲ سال فعالیت در رشته‌های رزمی به‌عنوان فایتر، مربی و داور بود.

صبا چناری دختر رزمی‌کار ایران که عنوان نایب قهرمان جهان در رشته ورزشی موی‌تای را در کارنامه ورزشی خود دارد، چهارشنبه شب سی مهر ۱۴۰۴ حین تمرین در اثر ایست قلبی در تهران درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ صبا چناری متولد ۱۳۷۹ مدرس ورزش‌های رزمی، داور رسمی فدراسیون ورزش‌های رزمی و همچنین مسئول کمیته مسابقات بانوان در گراپلینگ کیک‌بوکسینگ بود که با تلاشی خستگی‌ناپذیر توانست در طول فعالیت ورزشی خود در ورزش بانوان کشور جایگاهی رفیع و شایسته داشته باشد.

در مصاحبه‌ای که با وی داشتیم صبا چناری به دقت به سوالات ما پاسخ گفت و مولفه‌های ورزش قهرمانی را آمادگی جسمانی، آمادگی ذهنی، تاکتیک و استراتژی، مهارت‌های فنی، روحیه و اخلاق حرفه‌ای، آمادگی روحی و روانی و تغذیه و استراحت صحیح دانست.

در مصاحبه با خبرنگار عصر ایران گه چندی قبل انجام شد، گفت: داوری رزمی کاری است سخت، نفس‌گیر، اما سرشار از هیجان و معنا و تنها کسی می‌تواند آن را درک کند که خودش سال‌ها روی تاتامی یا در رینگ جنگیده باشد.

یادآور می‌شود صبا چناری دختر دکتر حسین چناری بنیان‌گذار کالج بین‌المللی ابن‌سینا گرجستان است که سال‌ها در این کالج نیز به تدریس و تربیت جوانان علاقمند ورزش رزمی مشغول بود.