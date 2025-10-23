یاسر آسانی که در سه بازی اخیر، دو گل زده و یک پاس گل داده، بعد از برتری مقابل الوحدات در اینستاگرامش نوشت: «ما با هم میجنگیم، با هم پیروز میشویم. از همه شما بابت حمایتتان ممنونم، بیایید همینطور ادامه دهیم.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفته سوم مسابقات باشگاهی آسیا در فصل 26-2025، برای فوتبال ایران خوب بود و اتفاقات آن همانطور که انتظار میرفت رقم خورد. حتی بالاتر از انتظار! چرا که تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان موفق شد در دیداری پرگل و یکطرفه، تیم شارجه امارات را با 5 گل شکست دهد. بدین ترتیب شاگردان دراگان اسکوچیچ پس از دو تساوی مقابل دیگر نمایندگان امارات یعنی شباب الاهلی و الوحده، به نخستین برد خود در این مسابقات دست یافتند. سپاهان هم در گروه C لیگ قهرمانان آسیا 2 موفق شد آخال ترکمنستان را با یک برد اقتصادی پشت سر بگذارد. شاگردان محرم نویدکیا در دیدار قبلی شکست غیرمنتظرهای برابر الحسین اردن داشتند. پایانبندی شیرین این هفته از مسابقات آسیایی با نخستین برد استقلال رقم خورد.
استقلال که در گروه A حضور دارد بعد از دو شکست مقابل الوصل امارات و المحرق بحرین، پیروزی با دو گل را جشن گرفت تا همچنان به صعود امیدوار بماند. پسران آبی با این برد، تیم اردنی را در جدول گروه پشت سرگذاشتند و یک رده بالا آمدند. اما شاید مهمتر از این موضوع، صعود ساپینتو و شاگردانش در جدول قلب هواداران باشد. همانطور که در پایان بازی هم مقابل هواداران ایستادند و همراه با هم، جشن پیروزی را با تشویق ایسلندی برپا کردند.
آبیپوشان پایتخت با گلهای دو ستاره خارجی خود موفق شدند در ورزشگاه شهر قدس، الوحدات اردن را با شکست بدرقه کنند. اما چرا این برد مهم است؟ در واقع استقلال با کسب دومین برد متوالی خود در این فصل از مسابقات، تا حدود زیادی از بحران فاصله گرفت. در حالی که عدم نتیجه گیری باعث شده بود شایعاتی مبنی بر اخراج ریکاردو ساپینتو منتشر شود و چیزی نمانده بود که این شایعه رنگ واقعیت به خود بگیرد، استقلالیها جمعه گذشته پس از هفتهها ناکامی بالاخره در هفته هفتم لیگ برتر رنگ برد را دیدند و مس رفسنجان را با یک گل شکست دادند. در این شرایط، کسب نتیجه لازم در بازی آسیایی اهمیت دوچندانی پیدا کرد و شاگردان ساپینتو با موفقیت ماموریت خود را انجام دادند. بدین ترتیب موازنه تقابل تیمهای ایرانی و اردنی هم به سود فوتبالمان تغییر کرد. هر چند قدرت فوتبال ایران و اردن قابل قیاس نیست ولی نمایندگان دو کشور در رقابتهای آسیایی رقابت پایاپایی داشتهاند و تا پیش از مصاف دیشب استقلال و الوحدات، در مجموع 9 تقابل قبلی، 3 برد برای ایران، 3 پیروزی برای اردن و 3 تساوی به ثبت رسیده بود که حالا تعداد بردهای تیمهای کشورمان به 4 افزایش یافت.
آنچه مهم است اینکه استقلالیها علاوه بر کسب نتیجه، فوتبال امیدبخشی هم ارائه دادند. شاگردان ساپینتو با ارائه بازی هجومی به خصوص در نیمه نخست، نشان دادند در حال پیشرفت هستند. خلق موقعیت، مالکیت و گردش توپ از یکسو و از سوی دیگر عملکرد بازیکنان خلاق و خوش تکنیکی همچون یاسر آسانی، مهران احمدی و منیر الحدادی، هواداران را به آینده تیمشان خوشبین کرد. علاوه بر اینها، به نظر میرسد مشکلاتی چون فشار روحی حاصل از نتایج ضعیف و ناهماهنگی میان بازیکنان هم در حال رفع شدن است و انتظار میرود وضعیت آبیها در آینده بهتر هم بشود.
استقلال در این بازی آمارها را هم از آن خود کرد. مالکیت توپ 58 درصد به 42 درصد ثبت شد و در آیتم امید گل هم 2/07 نسبت به 0/47 تیم اردنی، نشان از برتری آبیها داشت. براساس اعلام برخی منابع معتبر که اقدام به نمرهدهی به بازیکنان میکنند، هیچکدام از بازیکنان استقلال نمرهای پایینتر از 7 دریافت نکردند که موید عملکرد خوب مجموعه تیم ساپینتو است. گرچه استقلال هر دو گل خود را در نیمه نخست توسط منیر الحدادی و یاسر آسانی به ثمر رساند اما به طور مثال علیرضا کوشکی در این نیمه آمار فوقالعادهای داشت. 34 پاس صحیح، 2 شوت در چارچوب و 8 دریبل موفق بخشی از آمار قابل توجهی است که او از خود به جا گذاشت. هر چند او در دقیقه 65 بازی به دلیل حرکتی بچگانه و غیرحرفهای از زمین اخراج شد و پس از آن ریتم بازی استقلال به شکل محسوسی به هم ریخت. این در حالی است که الوحدات سه دقیقه قبلتر از آن ۱۰ نفره شده بود و استقلال میتوانست با ادامه روند نیمه اول و استفاده از برتری عددی، موقعیتهای بیشتری خلق کند و به گلهای بعدی هم دست یابد.
یاسر آسانی که در سه بازی اخیر، دو گل زده و یک پاس گل داده، بعد از برتری مقابل الوحدات در اینستاگرامش نوشت: «ما با هم میجنگیم، با هم پیروز میشویم. از همه شما بابت حمایتتان ممنونم، بیایید همینطور ادامه دهیم.» ستاره آلبانیایی استقلال با این پیام نشان داد که راه و رسم حرفهایگری در بیرون زمین را هم خوب بلد است. منیر الحدادی که به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد، بعد از بازی گفت: «خوشحالم آن چیزی را که در تمرین انجام میدهیم به بازیها انتقال میدهیم. در برخی از بازیها نتایجی که مستحقش بودیم، نگرفتیم اما به یکدیگر باور داشتیم و به پیروزی رسیدیم. باید روند فعلی را ادامه دهیم.»
واکنش دو ستاره خارجی استقلال به کسب پیروزی در آسیا، نشان میدهد که امید به اردوگاه آبیها بازگشته است. در این میان، صحبتهای ساپینتو هم قابل توجه است. سرمربی پرتغالی استقلال گفت: «بازی خیلی خوبی دیدیم. نیمه اول عالی بود، چه با توپ و چه بدون توپ، یک بازی کامل را انجام دادیم. در نیمه دوم فرصت داشتیم که با گلهای بیشتری ببریم ولی به خاطر کارت قرمز کوشکی بازی را مدیریت کردیم. به بازیکنانمان افتخار میکنیم. این استقلالی است که ما میخواهیم.» با تمام این اوصاف، شاید بتوان واکنش تعدادی از هواداران استقلال بعد از برد تیمشان که با تشویق ایسلندی همراه شد را متر و معیار بهتری دانست. یکی از هواداران موقع خارج شدن از ورزشگاه در مصاحبهای گفت: «استقلال روی دور برد افتاد و حالا شرمندگیاش میماند برای کسانی که میگفتند ساپینتو باید برود.» هوادار دیگری هم چنین واکنشی داشت: «قطعا در پایان فصل یک جام میگیریم.»