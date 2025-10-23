En
سرنگونی جنگنده سوخو۲۷ اوکراین ازسوی پدافند روسیه

پدافند هوایی روسیه یک جنگنده سوخو۲۷ نیروی هوایی اوکراین را در منطقه عملیاتی ویژه سرنگون کرد
سرنگونی جنگنده سوخو۲۷ اوکراین ازسوی پدافند روسیه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت دفاع روسیه این خبر را در شبانگاه چهارشنبه اعلام کرد.

به گزارش منابع خبری، این وزارتخانه اعلام کردهواپیمای سوخو۲۷ نیروی هوایی اوکراین توسط سامانه‌های پدافند هوایی سرنگون شد.علاوه بر این، نیروهای روس موفق به رهگیری چهار موشک کروز ارتش اوکراین، چهار راکت هایمارس ساخت آمریکا و ۲۲۴ پهپاد شدند.

سوخو ۲۷ که در ناتو با نام فلانکر-سی شناخته می‌شود، جنگنده برتری هوایی قدرتمند با دو موتور توربوفن است. این هواپیما در دوران اتحاد جماهیر شوروی توسط دفتر طراحی سوخو طراحی و تولید شد.

سوخو ۲۷ با برد پروازی بسیار بالا، توان حمل تسلیحات قابل توجه و مانورپذیری چشمگیر، توانایی اجرای حرکات پیچیده‌ای مانند مانور کبرا و کولبیت را دارد. اگرچه مأموریت اصلی آن برتری هوایی است، اما این جنگنده توانایی شرکت در انواع عملیات رزمی دیگر را نیز داراست.

