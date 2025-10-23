آمریکا این بار به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حمله هشتمین حمله آمریکا علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر از دوم سپتامبر تاکنون محسوب میشود.
به گفته منابع، در جریان این حمله بین دو تا سه نفر از سرنشینان قایق کشته شدند. هفت حمله پیشین علیه قایقها در دریای کارائیب انجام شده بود.
به این ترتیب، تاکنون دستکم ۳۴ نفر در حملات ایالات متحده به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر کشته شدهاند.
دولت ترامپ به کنگره اطلاع داده است که آمریکا در حال حاضر درگیر یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است و استدلال میکند که مواد مخدری که آنها قاچاق میکنند هر ساله باعث مرگ دهها هزار آمریکایی میشود و این وضعیت معادل یک «حمله مسلحانه» است.