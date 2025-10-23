En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا این بار به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد

دو مقام آمریکایی اعلام کردند که آمریکا شامگاه سه‌شنبه این بار در ساحل اقیانوس آرام آمریکای جنوبی، یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف حمله قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۸۳
| |
3 بازدید
آمریکا این بار به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حمله هشتمین حمله آمریکا علیه قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر از دوم سپتامبر تاکنون محسوب می‌شود. 

به گفته منابع، در جریان این حمله بین دو تا سه نفر از سرنشینان قایق کشته شدند. هفت حمله پیشین علیه قایق‌ها در دریای کارائیب انجام شده بود.

به این ترتیب، تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر در حملات ایالات متحده به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر کشته شده‌اند.

دولت ترامپ به کنگره اطلاع داده است که آمریکا در حال حاضر درگیر یک «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» با کارتل‌های مواد مخدر است و استدلال می‌کند که مواد مخدری که آن‌ها قاچاق می‌کنند هر ساله باعث مرگ ده‌ها هزار آمریکایی می‌شود و این وضعیت معادل یک «حمله مسلحانه» است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا اقیانوس آرام آمریکای جنوبی قایق شناور قاچاق مواد مخدر ونزوئلا کلمبیا مکزیک
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمادگی آمریکا برای حمله نظامی در خاک ونزوئلا
ترامپ: زیردریایی مواد مخدر را منهدم کردیم
عملیات محرمانه سیا در ونزوئلا با مجوز ترامپ
حرکت غیرمنتظره ترامپ در رابطه با ونزوئلا
پاسخ رئیس‌جمهور کلمبیا به تهدید ترامپ: تو وقیح هستی!
لحظه انهدام یک کشتی دیگر توسط هواگردهای آمریکا
وضعیت هریس و ترامپ روز قبل از انتخابات؛ بایدن کار «کامالا» را خراب کرد/ مردم با پا رأی می‌دهند!
حمله مرگبار آمریکا به یک قایق در کارائیب
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWV
tabnak.ir/005bWV