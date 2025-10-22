En
یارانه مهر ماه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه نقدی مربوط به مهر ماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
یارانه مهر ماه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۷۶ به مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرستان خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

