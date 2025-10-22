به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس گزارشهای منتشر شده، ولیعهد سعودی محمد بنسلمان ماه آینده با رئیسجمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که ریاض همچنان به دنبال یک پیمان دفاعی با واشنگتن است و انتظار میرود طرفین مجموعهای از توافقات در زمینه هوش مصنوعی، صنایع دفاعی، همکاری هستهای و تجارت امضا کنند.
به گزارش روز سهشنبه آناتولی، زمان برگزاری این دیدار ۱۸ نوامبر خواهد بود.
شبکه سیبیاس نیوز به طور جداگانه گزارش داد که بن سلمان و ترامپ احتمالاً در این نشست درباره همکاریهای نظامی و اطلاعاتی گفتگو خواهند کرد.
از سوی دیگر، ترامپ روز جمعه اعلام کرد که مقامات سعودی به او اطلاع دادهاند که آماده پیوستن به مجموعه توافقات عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی (پیمان ابراهیم) هستند.
او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: «امیدوارم شاهد پیوستن عربستان سعودی باشم و امیدوارم دیگران نیز به آن بپیوندند.»
این در حالی است که روابط جامعه جهانی با اسرائیل در طول جنگ دو ساله در غزه به شدت افت کرده است.
چندین کشور یا روابط خود با رژیم صهیونیستی را کاهش دادند یا آن را بهطور کامل قطع کردند. برخی کشورهای دیگر از جمله چند متحد کلیدی ایالات متحده مانند انگلیس و فرانسه نیز تصمیم گرفتند که به طور رسمی کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسند.