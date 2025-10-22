En
شیوع ۲۰ بیماری نوپدید در ۲۵ سال گذشته در جهان

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر بر ضرورت آمادگی مستمر نظام سلامت برای مقابله با بیش از ۲۰ بیماری نوپدید تأکید کرد.
شیوع ۲۰ بیماری نوپدید در ۲۵ سال گذشته در جهان

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، در دومین روز برگزاری کارگاه کشوری مدیریت طغیان بیماری‌های واگیر و رویدادهای بهداشتی در سرعین اردبیل، بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدهای بهداشتی تاکید کرد و هدف اصلی این گارگاه را ارتقاء آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های عفونی و پیشگیری از بروز بحران‌های بهداشتی دانست.

وی با اشاره به اهمیت دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و تهدیدهای بهداشتی، اظهارداشت: به طور هدفمند در راستای آمادگی در برابر اپیدمی‌ها و پاندمی های احتمالی هستیم و در این رابطه ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدیدهای بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر، هشدار زودرس رویدادهای بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماری‌ها در سطح دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حال انجام است.

مرادی به تجربه تلخ دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد و گفت: در آن دوره مردم با پیامدهای عمیق بیماری‌های واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و این بحران نشان داد که بیماری‌های عفونی می‌توانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروه‌های تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسی‌های ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماری‌های واگیر ایجاد کرده است.

به گفته وی، یکی از اهداف اصلی این ساختار، تشخیص به موقع هرگونه افزایش غیرعادی بیماری‌ها و اطلاع‌رسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب ممکن صورت گیرد.

مرادی در پایان گفت: برای موفقیت در مدیریت بیماری‌های واگیر باید سه اصل کلیدی رعایت شود: آمادگی کامل، پاسخ‌دهی به موقع و اجرای مداخلات اثربخش با کمترین آسیب.

