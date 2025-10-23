شکایت مدام چه بلایی بر سر مغز خواهد آورد؟

یک روانشناس بالینی با بیان اینکه عادت شکایت کردن به‌عنوان یکی از رفتارهای مضر برای سلامت روان محسوب می‌شود، گفت: شکایت مداوم می‌تواند مغز را در یک چرخه منفی گیر بیندازد. برای مقابله با این عادت، باید فرد، زمان مشخصی را برای تخلیه ذهنی در نظر بگیرد و در این زمان به شکایات خود بپردازد، اما بعد از آن باید سعی کند به افکار مثبت و سازنده برگردد. این روش می‌تواند به افراد کمک کند تا از چرخه منفی خارج شوند و به سمت تفکر مثبت حرکت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به اینکه برخی عادت‌های روزمره در زندگی افراد وجود دارد که می‌تواند به سلامت روان آسیب بزنند، اظهار کرد: تغییر این عادت‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روحیه و کیفیت زندگی افراد داشته باشد. امروزه در عصر تکنولوژی‌های ارتباطی و گسترش شبکه‌های مجازی قرار داریم و افراد بیش از ارتباط چهره به چهره با دوستان و خانواده از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند. ازاین‌رو بسیاری عادت کرده‌اند که بلافاصله بعد از بیدار شدن گوشی تلفن همراه خود را چک کنند.

او با بیان اینکه چک کردن گوشی بلافاصله بعد از بیدار شدن یکی از عادت‌های شایعی است که می‌تواند به‌شدت بر روی ذهن افراد تأثیر بگذارد، افزود: این رفتار باعث می‌شود مغز به‌طور ناگهانی در معرض اطلاعات و محرک‌های مختلف قرار گیرد و این تحریک بیش ‌از حد می‌تواند روز فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

این روانشناس در رابطه با اینکه به‌جای این عادت، برای بهبود سلامت روان پیشنهاد می‌شود افراد برای ۳۰ دقیقه اول روز از گوشی خود دوری کنند، گفت: در عوض، می‌توانند با افراد دیگر ارتباط برقرار کرده و یا به فعالیت‌های آرامش‌بخش مانند متمرکز کردن ذهن بپردازند.

ضرورت تقویت حس کنترل بر زندگی

این کارشناس با اشاره به اینکه در دنیای امروز مدیریت زمان ضروری است، تصریح کرد: باید فرد تلاش کند، حس کنترل بر زندگی را در خود تقویت و برای رضایت درونی خود تلاش کند. همچنین ماندن در خانه به مدت طولانی یکی دیگر از عادت‌های مضری است که می‌تواند سلامت روان افراد را به خطر بیندازد.

وی اضافه کرد: ماندن در خانه به مدت طولانی می‌تواند منجر به احساس بی‌حالی و اضطراب شود. حتی خروجی کوتاه به مدت پنج دقیقه و نفس کشیدن در فضای باز، زیر نور خورشید می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روی روحیه فرد بگذارد. همچنین ارتباط با طبیعت و قرار گرفتن در محیط‌های جدید می‌تواند به بهبود حالت روحی کمک کند.

این روانشناس بالینی بر توانایی برقراری ارتباط با دیگران تأکید و تصریح کرد: ارتباط با دیگران باید سالم باشد و باید از مقایسه کردن خود با دیگران پرهیز شود.

از افراد الهام بگیرید و ببینید چه چیزهایی می‌توان از آنها یاد گرفت

خیری با اشاره به عادت خطرناک مقایسه کردن خود با دیگران، بیان کرد: این کار می‌تواند واقعیت ذهنی شما را تحریف کند و عزت نفس‌تان را به‌شدت کاهش دهد. به‌جای این مقایسه‌های منفی، پیشنهاد می‌شود افراد به الهام گرفتن از دیگران توجه کنند. درواقع به‌جای اینکه به خودتان بگویید چرا آن فرد بهتر است، از او الهام بگیرید و ببینید چه چیزهایی می‌توانید از او یاد بگیرید.

وی با بیان اینکه تفکر انتقادی و حل مسئله در عصر اطلاعات یکی از مهارت‌های حیاتی هر فرد به‌ حساب می‌آید، توضیح داد: عادت شکایت کردن به‌عنوان یکی از رفتارهای مضر برای سلامت روان محسوب می‌شود، شکایت مداوم می‌تواند مغز شما را در یک چرخه منفی گیر بیندازد. برای مقابله با این عادت، باید فرد، زمان مشخصی را برای تخلیه ذهنی در نظر بگیرد و در این زمان به شکایات خود بپردازد، اما بعد از آن باید سعی کند به افکار مثبت و سازنده برگردد. این روش می‌تواند به افراد کمک کند تا از چرخه منفی خارج شوند و به سمت تفکر مثبت حرکت کنند.

گاهی اوقات دیگران را با نه گفتن ناامید کنید

این روان‌شناس، نه گفتن به درخواست‌های غیرضروری را برای بهبود سلامت روان ضروری دانست و گفت: وقتی فردی به‌طور مداوم به درخواست‌های دیگران پاسخ مثبت می‌دهد، ممکن است احساس خستگی و دل‌زدگی کند. توصیه می‌شود که افراد تمرین کنند، گاهی اوقات دیگران را با نه گفتن ناامید کنند. بنابراین باید برای حفظ سلامت روان یاد بگیریم که نه بگوییم؛ زیرا این کار به ما کمک می‌کند تا انرژی و وقت خود را برای کارهایی که برایمان مهم است، حفظ کنیم.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به مسئله سلامت روان، اظهار کرد: باید به عادت‌های روزمره خود توجه کرد؛ زیرا ایجاد تغییرات کوچک در عادات رفتاری، می‌تواند تأثیرات بزرگی بر روی کیفیت زندگی، روحیه افراد و بهبود سلامت روان داشته باشد. تغییرات کوچک می‌تواند در بلندمدت به نتایج بزرگی منجر شوند؛ بنابراین هر گام مثبت، یک گام به‌سوی سلامت روان بهتر است.

