En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«تره» برای دیابتی ها ممنوع است؟

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به برخی باورهای نادرست تغذیه‌ای در خصوص مصرف برخی از سبزیجات برای بیماران دیابتی پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۲۷
| |
397 بازدید
«تره» برای دیابتی ها ممنوع است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پاسخ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به باور‌های نادرست تغذیه‌ای در زمینه دیابت به شرح زیر است:

تره یکی از سبزیجات مفید با میزان کم کربوهیدرات است (هر واحد معادل ۵ گرم کربوهیدرات)، که نه تنها برای افراد مبتلا به دیابت مضر نیست، بلکه با دارا بودن املاح، ویتامین‌ها و خواص آنتی‌اکسیدانی، می‌تواند در تأمین بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای این افراد مؤثر باشد.

میوه‌های ترش و شکلات‌های ترش هم قند دارند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، بر خلاف تصور رایج، ترش بودن طعم میوه یا شکلات به معنای نبود قند در آن نیست. همه میوه‌ها، چه ترش و چه شیرین حاوی کربوهیدرات هستند و مصرف آنها قند خون را افزایش می‌دهد (هر واحد میوه حدود ۱۵ گرم کربوهیدرات دارد).

شکلات‌ها و آب‌نبات‌های ترش نیز دارای قند‌های ساده‌اند و باید در رژیم غذایی افراد دیابتی با دقت محاسبه شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تره دیابت میوه ترش
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روش بشقاب دیابت چیست؟
این افراد شب‌ها پسته نخورند!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۷ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bVb
tabnak.ir/005bVb