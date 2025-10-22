عربستان عمره را لوکس کرد؛

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از شنبه ۱۰ آبان، نخستین کاروان «زیارتی–تفریحی» زیر نظر سازمان حج و زیارت راهی سرزمین وحی میشود؛ سفری که مدیر یکی از دفاتر زیارتی آن را «ترکیب زیارت با تجربه لوکس عربستان جدید» توصیف میکند و میگوید که «زائران در هتلهای ۴ ستاره با بوفه باز اقامت میکنند و نیازی به فیش ندارند.»
از شهریور اعزام کاروانهای رسمی سازمان حج با ظرفیت ۸۵ نفر و هزینه حدود ۶۵ میلیون تومان برگزار شدند، اما حالا این سفرها «در قالب جدید» به ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. مبلغی معادل هزینه حج تمتع دو سال گذشته.
زائران در این کاروانها علاوه بر اینکه به جای اتوبوس ۴۰ نفره با خودروهای لوکس برای زیارت دوره میروند، میتوانند با این ماشینها در طول سفر به بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی شهرهایی، چون جده، طائف، خیبر و ... بروند. البته هزینه این بخش را باید جداگانه بپردازند.
این سفرهای کوچکتر و شخصیتر، بدون حضور روحانی و مدیر کاروان در گروههای ۱۰ نفره اجرایی میشود. گفته شده که زائران با همراهی نیروهای عربستانی از فرودگاه تا هتل و از مدینه تا مکه هدایت میشوند.
کارشناس گردشگری میلاد نمازی میگوید که «عربستان میکوشد زیارت را با تجربه لوکس و مدرن ترکیب کند تا حضور زائران، با خدمات رفاهی و برنامههای جدید همراه شود.».
اما کارشناس زیارتی محمد بشیری میگوید که «اگر سفر زیارتی به شکل توریستی برگزار شود، از معنویت و سادگی خود دور میماند. برای تفریح میتوان به ترکیه و دبی رفت، نه مکه و مدینه.»
کارشناسان میگویند که سازمان حج و زیارت با تعیین چارچوبهای دقیق باید مرز میان زیارت معنوی و گردشگری مذهبی را مشخص کند.