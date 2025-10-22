دیدار تیم‌های استقلال ایران و الوحدات اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در تهران برگزار شد و با اولین پیروزی آبی‌ها همراه بود.

دو تیم ستقلال و الوحدات اردن در آخرین دیدار از دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم رفتند و آبی‌ها پیروز میدان شدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال ایران در آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب، چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از الوحدات اردن میزبانی کرد و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی(کاپیتان)، حسین گودرزی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، مهران احمدی، منیر الحدادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ابتدایی الوحدات: عبداللهالفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال كزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

آبی پوشان بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۸ بازی توسط منیر الحدادی روی پاس سعید سحرخیزان به گل اول بازی دست پیدا کردند، استقلالی‌ها فرصت داشتند خیلی زود بازی را ۲ بر ۰ کنند اما ضربه مهران احمدی در دقیقه ۲۶ به تیرک دروازه الوحدات برخورد کرد.

یاسر آسانی در دقیقه ۴۳ با پاس فوق‌العاده منیر الحدادی استقلال را به گل دوم رساند. در دقیقه ۶۰ الحاج بازیکن الوحدات به دلیل خطای هند عمد از زمین مسابقه اخراج شد و در دقیقه ۶۴ علیرضا کوشکی با یک حرکت بچه‌گانه و به دلیل درگیری با بازیکن حریف از زمین مسابقه اخراج شد تا دو تیم ۱۰ نفره شوند.

سرانجام تا دقایق آخر بازی دو تیم به دنبال زدن گل بودند اما بازی با همان نتیجه ۲ بر صفر به اتمام رسید.

شاگردان ساپینتو با کسب یک برد و ۲ باخت با ۳ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارند.