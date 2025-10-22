تشخیص کلاهبرداری در واتساپ با هوش مصنوعی

واتساپ برای مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین، قابلیت هوش مصنوعی جدید در واتساپ را معرفی کرد. این ویژگی هنگام اشتراک‌گذاری صفحه نمایش با افراد ناشناس به کاربران هشدار می‌دهد.

متا اعلام کرد این ابزارهای امنیتی جدید حیاتی هستند، زیرا کلاهبرداران همواره در حال تطبیق و ایجاد طرح‌های فریبنده تازه هستند. ابزارهای هوش مصنوعی برای این پیام‌رسان محبوب، گام مهمی در جهت افزایش امنیت کاربران محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، ویژگی هوش مصنوعی جدید در واتساپ، هشدارهای امنیتی را در زمان‌هایی که کاربر قصد به اشتراک‌گذاری صفحه نمایش خود با یک مخاطب ناشناس را دارد، نمایش می‌دهد. این اقدام برای مقابله با کلاهبرداری‌های رایجی طراحی شده که در آن‌ها افراد به بهانه‌ی وجود مشکلی در دستگاه یا موسسه مالی، از کاربر می‌خواهند صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارد.

متا اعلام کرده است که این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً افراد مسن را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل، متا به مرکز ملی هماهنگی کلاهبرداری علیه سالمندان (NEFCC) پیوسته است تا با همکاری سازمان‌هایی مانند AARP و آمازون با این نوع جرائم مقابله کند.

افزایش امنیت مسنجر با هوش مصنوعی پیشرفته

در پلتفرم مسنجر نیز، متا در حال آزمایش نرم‌افزار تشخیص کلاهبرداری بهبود یافته است که هنوز در دسترس همه کاربران قرار نگرفته. این قابلیت در آینده قادر خواهد بود پیام‌های مشکوک را شناسایی کرده و از کاربران بپرسد آیا می‌خواهند پیام برای بررسی به هوش مصنوعی ارسال شود.