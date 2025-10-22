نتانیاهو: اسرائیل دولت وابسته به آمریکا نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با «جی. دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا در قدس اشغالی مدعی شد: «میخواهم این موضوع را کاملا روشن کنم. اینکه یک هفته میگویند که اسرائیل ایالات متحده آمریکا را کنترل میکند و یک هفته دیگر میگویند این ایالات متحده آمریکا است که اسرائیل را کنترل میکند چرند است.»
نتانیاهو عنوان کرد: «ما شراکت داریم و ائتلافی به عنوان متحدان یکدیگر داریم.»
او ادامه داد: «ما میتوانیم بحثهایی داشته باشیم، میتوانیم اختلافاتی را اینجا و آنجا داشته باشیم، اما باید بگویم که به طور کلی ما در طول سال گذشته ما توافق داشتهایم – نه فقط بر سر اهداف بلکه همچنین بر سر نحوه دستیابی به آنها توافق داشتهایم.»
به نوشته روزنامه «تایمز آو اسرائیل» نتانیاهو در ادعاهایی علیه حماس عنوان کرد: «اسرائیل موفق شد چاقو را روی گلوی حماس بگذارد، یعنی همان اقدام نظامی که اسرائیل هدایت کرد و تلاش دیگر مربوط به منزوی کردن حماس نزد جهان عرب و اسلام است که فکر میکنم رئیس جمهور آمریکا این کار را به شکل درخشانی به همراه تیمش انجام داد.»
معاون رئیس جمهور آمریکا نیز عنوان کرد: «ما خواستار یک دولت دستنشانده نیستیم و اسرائیل چنین چیزی نیست. ما خواستار یک دولت وابسته به خود نیستیم و اسرائیل چنین چیزی نیست. ما خواستار یک شراکت هستیم. ما یک متحد در اینجا میخواهیم.»
جی. دی ونس ادعا کرد: «رئیس جمهور آمریکا معتقد است که اسرائیل به همراه متحدان عرب ما در حوزه خلیج فارس میتواند نقش رهبری بسیار مثبتی در این منطقه ایفا کند – صراحتا آمریکا حالا میتواند کمتر مراقب خاورمیانه باشد، چون متحدان ما در منطقه در حال برخاستن، به دست گرفتن کنترل و تصاحب منطقهای از جهان که متعلق به آنهاست، هستند.»
معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «این به این معنی نیست که ما منافعی در اینجا نداریم. این به این معنی نیست که ما اهمیتی به اتفاقاتی که اینجا میافتد، نمیدهیم. اما ما عملا این وضعیت را به عنوان فرصتی برای تقویت توافقات ابراهیم میبینیم. فکر میکنم این توافق به اجرا در آمده در غزه یک قسمت حیاتی در روند گشایش قفل توافقات ابراهیم بوده، اما همچنین به مردم خوب در این منطقه از جهان اجازه داده تا برخاسته و مالکیت حیاط خلوت خودشان را به دست بگیرند. این به بهترین نحو به نفع آمریکا است. من اتفاقا فکر میکنم این به بهترین شکل به نفع اسرائیل هم هست.»
همچنین نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «ما تصمیماتی برای امنیت اسرائیل میگیریم، اما ما تصمیمات مشترکی برای منطقه میگیریم که فکر میکنم میتوان به هر دوی ما خدمت کند.»