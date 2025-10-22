En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو: اسرائیل دولت وابسته به آمریکا نیست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان دیدارش با معاون رئیس جمهور آمریکا این حرف که این رژیم به ایالات متحده وابستگی دارد را رد کرده و «چرند» خواند.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۱۴
| |
2 بازدید
نتانیاهو: اسرائیل دولت وابسته به آمریکا نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با «جی. دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا در قدس اشغالی مدعی شد: «می‌خواهم این موضوع را کاملا روشن کنم. اینکه یک هفته می‌گویند که اسرائیل ایالات متحده آمریکا را کنترل می‌کند و یک هفته دیگر می‌گویند این ایالات متحده آمریکا است که اسرائیل را کنترل می‌کند چرند است.»

نتانیاهو عنوان کرد: «ما شراکت داریم و ائتلافی به عنوان متحدان یکدیگر داریم.»

او ادامه داد: «ما می‌توانیم بحث‌هایی داشته باشیم، می‌توانیم اختلافاتی را اینجا و آنجا داشته باشیم، اما باید بگویم که به طور کلی ما در طول سال گذشته ما توافق داشته‌ایم – نه فقط بر سر اهداف بلکه همچنین بر سر نحوه دستیابی به آنها توافق داشته‌ایم.»

به نوشته روزنامه «تایمز آو اسرائیل» نتانیاهو در ادعا‌هایی علیه حماس عنوان کرد: «اسرائیل موفق شد چاقو را روی گلوی حماس بگذارد، یعنی همان اقدام نظامی که اسرائیل هدایت کرد و تلاش دیگر مربوط به منزوی کردن حماس نزد جهان عرب و اسلام است که فکر می‌کنم رئیس جمهور آمریکا این کار را به شکل درخشانی به همراه تیمش انجام داد.»

معاون رئیس جمهور آمریکا نیز عنوان کرد: «ما خواستار یک دولت دست‌نشانده نیستیم و اسرائیل چنین چیزی نیست. ما خواستار یک دولت وابسته به خود نیستیم و اسرائیل چنین چیزی نیست. ما خواستار یک شراکت هستیم. ما یک متحد در اینجا می‌خواهیم.»

جی. دی ونس ادعا کرد: «رئیس جمهور آمریکا معتقد است که اسرائیل به همراه متحدان عرب ما در حوزه خلیج فارس می‌تواند نقش رهبری بسیار مثبتی در این منطقه ایفا کند – صراحتا آمریکا حالا می‌تواند کمتر مراقب خاورمیانه باشد، چون متحدان ما در منطقه در حال برخاستن، به دست گرفتن کنترل و تصاحب منطقه‌ای از جهان که متعلق به آنهاست، هستند.»

معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «این به این معنی نیست که ما منافعی در اینجا نداریم. این به این معنی نیست که ما اهمیتی به اتفاقاتی که اینجا می‌افتد، نمی‌دهیم. اما ما عملا این وضعیت را به عنوان فرصتی برای تقویت توافقات ابراهیم می‌بینیم. فکر می‌کنم این توافق به اجرا در آمده در غزه یک قسمت حیاتی در روند گشایش قفل توافقات ابراهیم بوده، اما همچنین به مردم خوب در این منطقه از جهان اجازه داده تا برخاسته و مالکیت حیاط خلوت خودشان را به دست بگیرند. این به بهترین نحو به نفع آمریکا است. من اتفاقا فکر می‌کنم این به بهترین شکل به نفع اسرائیل هم هست.»

همچنین نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «ما تصمیماتی برای امنیت اسرائیل می‌گیریم، اما ما تصمیمات مشترکی برای منطقه می‌گیریم که فکر می‌کنم می‌توان به هر دوی ما خدمت کند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو اسرائیل جی دی ونس آمریکا قدس اشغالی رژیم صهیونیستی توافق ابراهیم
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: تحت‌الحمایه آمریکا نیستیم
توجیه امارات برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۹۰ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۸ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۸ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bVO
tabnak.ir/005bVO