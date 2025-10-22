رئیس‌جمهور قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسیفیک را به اعضای تیم ملی، کادر فنی، خانواده‌های گرامی آنان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک گفت.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسیفیک تصریح کرد: این پیروزی ارزشمند که با غلبه بر حریفان قدرتمند، به دست آمد، نشان از توانمندی، اراده، تلاش و همبستگی ورزشکاران عزیز کشورمان دارد که با تکیه بر ایمان، پشتکار و روحیه‌ی پهلوانی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوردند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسیفیک، مایه‌ی شادی ملت بزرگ ایران شد.

این پیروزی ارزشمند که با غلبه بر حریفان قدرتمند، به دست آمد، نشان از توانمندی، اراده، تلاش و همبستگی ورزشکاران عزیز کشورمان دارد که با تکیه بر ایمان، پشتکار و روحیه‌ی پهلوانی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوردند.

این موفقیت را به اعضای تیم ملی گلبال، کادر فنی، خانواده‌های گرامی آنان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای همه‌ی ورزشکاران عزیز کشورمان تندرستی، سرافرازی و تداوم پیروزی‌ها را مسئلت دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران