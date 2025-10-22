به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی ساعتی قبل در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمینژاد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: مذاکراتی که قبلاً با آمریکاییها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، بهدلیل زیادهخواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.
وی افزود: تا زمانی که آمریکاییها سیاست زیادهخواهانه خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیرمعقول از ما داشته باشند به میز مذاکره بازنمیگردیم.
گفتنی است؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی قرار گرفتند.
وزیر امور خارجه و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر خود به مشهد، در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی شرکت خواهند کرد.
در این نشست دوروزه، علاوه بر استانداران استانهای خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی، رؤسای اتاقهای بازرگانی، نخبگان و متخصصان و سرمایهگذاران و کارآفرینان خارج از کشور این سه استان، مقامات کشوری ازجمله وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان، افغانستان، پاکستان، چین، هند، عراق و روسیه و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان سرمایهگذاری، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیسکل گمرک، رئیسکل راهآهن، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین معاونین وزرای اقتصادی اعم از اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و... نیز حضور خواهند داشت.