به گزارش تابناک؛ سید‌عباس عراقچی ساعتی قبل در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: مذاکراتی که قبلاً با آمریکایی‌ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به‌دلیل زیاده‌خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.

وی افزود: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه خود را کنار نگذارند و تقاضا‌های غیرمعقول از ما داشته باشند به میز مذاکره بازنمی‌گردیم.

ویتکاف از طریق واسطه‌‌‌ها تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند. در نیویورک زمینه ‎مذاکرات مبتنی بر راه حل معقول وجود داشت که با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی به سرانجام نرسید. هرجا که منافع و مصالح عالی کشور از مسیر ‎دیپلماسی قابل حل باشد، ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

گفتنی است؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی قرار گرفتند.

وزیر امور خارجه و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر خود به مشهد، در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شرکت خواهند کرد.

در این نشست دوروزه، علاوه بر استانداران استان‌های خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، نخبگان و متخصصان و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارج از کشور این سه استان، مقامات کشوری ازجمله وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان، افغانستان، پاکستان، چین، هند، عراق و روسیه و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل راه‌آهن، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین معاونین وزرای اقتصادی اعم از اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و... نیز حضور خواهند داشت.