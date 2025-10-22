En
عراقچی: ویتکاف با واسطه با تماس می‌گیرد

وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیر‌معقول از ما داشته باشند به میز مذاکره بازنمی‌گردیم.
آمریکا تقاضاهای غیرمعقول را کنار بگذارد

به گزارش تابناک؛ سید‌عباس عراقچی ساعتی قبل در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: مذاکراتی که قبلاً با آمریکایی‌ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به‌دلیل زیاده‌خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.

وی افزود: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه خود را کنار نگذارند و تقاضا‌های غیرمعقول از ما داشته باشند به میز مذاکره بازنمی‌گردیم.

 ویتکاف از طریق واسطه‌‌‌ها تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند. در نیویورک زمینه ‎مذاکرات مبتنی بر راه حل معقول وجود داشت که با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی به سرانجام نرسید. هرجا که منافع و مصالح عالی کشور از مسیر ‎دیپلماسی قابل حل باشد، ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

گفتنی است؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی قرار گرفتند.

وزیر امور خارجه و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر خود به مشهد، در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شرکت خواهند کرد.

در این نشست دوروزه، علاوه بر استانداران استان‌های خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، نخبگان و متخصصان و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارج از کشور این سه استان، مقامات کشوری ازجمله وزرای امور خارجه و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان، افغانستان، پاکستان، چین، هند، عراق و روسیه و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل راه‌آهن، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین معاونین وزرای اقتصادی اعم از اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و... نیز حضور خواهند داشت.

