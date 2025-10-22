En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توجیه امارات برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل

در حالی که رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار بیگناه را به شهادت رسانده و عملاً طرح «اسرائیل بزرگ» را برای بلعیدن کشورهای منطقه مطرح کرده است؛ یک مقام اماراتی اظهارنظری را درمورد علت عادی سازی روابط میان ابوظبی با رژیم صهیونیستی مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۹۵
| |
497 بازدید
توجیه امارات برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ لانا نسیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات ادعا کرد که هدف عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل، تغییر ذهنیت در منطقه به سمت تساهل و گذشت است!

 نسیبه تصریح کرد که انعطاف‌پذیری دیپلماتیک در جهانی که دچار چنددستگی است، امری کلیدی است.

در همین حال، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات اظهار کرد که «امارات در روابط خارجی خود، الگویی از یک کشور متعادل، منطقی و قابل اعتماد ارائه می‌دهد و امارات یک دوست قابل اعتماد، یک متحد حامی و یک شریک در مسیر ثبات و شکوفایی است».

قرقاش درخصوص آنچه که «دیدگاه‌های افراطی در مورد مسئله فلسطین» خواند، گفت که این دیدگاه‌ها دیگر مفید نیستند.

وی ادعا کرد: تأمین امنیت اسرائیل باید با تأسیس یک کشور فلسطینی قابل زندگی کردن، دوش به دوش هم حرکت کنند.

قرقاش تأکید کرد که رویارویی مستقیم، نتایج مثبتی برای طرف‌های اسرائیلی یا فلسطینی نداشته است.

او مخالفت خود را با هرگونه الحاق اراضی فلسطین که خط قرمز محسوب می‌شود، اعلام کرد و مدعی شد، توافق صلح منعقد شده توسط امارات، در توقف برنامه‌های الحاق نقش داشته است.

او همچنین گفت که امارات اعلام کرده است در صورت ادامه الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، سطح نمایندگی دیپلماتیک خود با اسرائیل را کاهش خواهد داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات اسرائیل عادی سازی ابوظبی فلسطین الحاق کرانه باختری دیپلماتیک
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل برای آتش‌بس با ایران به التماس افتاد
نتانیاهو ریک مقام امنیتی اسرائیل را برکنار کرد
مارکو روبیو به اسرائیل می‌رود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۹۰ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۸۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۳ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۸ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۸ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۵۸ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۵۴ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bV5
tabnak.ir/005bV5