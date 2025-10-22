در حالی که رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار بیگناه را به شهادت رسانده و عملاً طرح «اسرائیل بزرگ» را برای بلعیدن کشورهای منطقه مطرح کرده است؛ یک مقام اماراتی اظهارنظری را درمورد علت عادی سازی روابط میان ابوظبی با رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ لانا نسیبه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات ادعا کرد که هدف عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل، تغییر ذهنیت در منطقه به سمت تساهل و گذشت است!

نسیبه تصریح کرد که انعطاف‌پذیری دیپلماتیک در جهانی که دچار چنددستگی است، امری کلیدی است.

در همین حال، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات اظهار کرد که «امارات در روابط خارجی خود، الگویی از یک کشور متعادل، منطقی و قابل اعتماد ارائه می‌دهد و امارات یک دوست قابل اعتماد، یک متحد حامی و یک شریک در مسیر ثبات و شکوفایی است».

قرقاش درخصوص آنچه که «دیدگاه‌های افراطی در مورد مسئله فلسطین» خواند، گفت که این دیدگاه‌ها دیگر مفید نیستند.

وی ادعا کرد: تأمین امنیت اسرائیل باید با تأسیس یک کشور فلسطینی قابل زندگی کردن، دوش به دوش هم حرکت کنند.

قرقاش تأکید کرد که رویارویی مستقیم، نتایج مثبتی برای طرف‌های اسرائیلی یا فلسطینی نداشته است.

او مخالفت خود را با هرگونه الحاق اراضی فلسطین که خط قرمز محسوب می‌شود، اعلام کرد و مدعی شد، توافق صلح منعقد شده توسط امارات، در توقف برنامه‌های الحاق نقش داشته است.

او همچنین گفت که امارات اعلام کرده است در صورت ادامه الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، سطح نمایندگی دیپلماتیک خود با اسرائیل را کاهش خواهد داد.