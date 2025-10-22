فرهاد قائمی ضمن تاکید بر این نکته که آزمایش‌های صابر کاظمی وجود هیچ ماده ممنوعه‌ای در خون او را نشان نداده است، آغاز روند انتقال او به ایران را منوط به تایید پزشکان ایرانی و قطری دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صابر کاظمی ملی‌پوش سابق والیبال ایران که در باشگاه الریان قطر عضویت دارد، جمعه شب (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به کما رفته و در بیمارستانی در قطر بستری است. قرار بود با هماهنگی بیمارستان قطری و بیمارستانی در تهران این والیبالیست به ایران منتقل شود، اما فرهاد قائمی دوست و همشهری صابر کاظمی که در جریان اقدامات انجام شده قرار دارد، اعلام کرد که این انتقال تنها در صورتی انجام می‌شود که پزشکان ایرانی و قطری هر دو تاییدیه بدهند.

فرهاد قائمی در مورد آخرین شرایط صابر کاظمی گفت: در حال هماهنگی برای انتقال صابر به ایران هستند. با پزشکان ایرانی صحبت کرده‌اند و منتظر کار‌های اداری هستند که انجام شوند. همه اینها با درخواست خانواده صابر و پیگیری آقای تقوی انجام می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که پزشکان قطری خبر‌های امیدوارکننده‌ای نداده‌اند آیا پزشکان ایرانی شرایط صابر را متفاوت ارزیابی کرده‌اند؟ بیان کرد: هیچ چیزی قطعی نیست و پزشکان ایرانی هم می‌گویند باید معاینه کنند، اما شرایط روی کاغذ یک چیز است و وقتی معاینه می‌شود شرایط یک چیز دیگر است. همه امیدوار هستیم و باید دعا کنیم که صابر بهتر شود. سطح هوشیاری او نسبت به روز‌های قبل تغییر نکرده است و در شرایطی که بوده، هست و منتظر جمع بندی پزشکان هستیم. پزشکان ایرانی و قطری مرتب شرح حالش را بررسی می‌کنند.

قائمی در مورد شرایط خود بعد از شنیدن این خبر گفت: روزی که این اتفاق افتاد و به من اطلاع دادند، باید به خانواده‌اش اعلام می‌کردیم. یکی از دوستانم که در قطر زندگی می‌کند، از وقتی که این اتفاق افتاد، کنار صابر است. با برادر صابر هم صحبت کردم که اگر لازم است از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به قطر بروم، اما گفت دوست شما به نمایندگی از شما هست و کار‌ها را انجام می‌دهد. ما علاوه بر اینکه کار درمان را پیگیری می‌کنیم، پیگیر کار حقوقی هم هستیم.

در خون صابر هیچ ماده ممنوعه‌ای نبود

او افزود: هر روز با برادر و عموی صابر در ارتباط هستیم. همه آزمایش‌هایش کتبی اعلام شده است و بر اساس آن، هیچ گونه مواد ممنوعه‌ای در خون او وجود نداشت. کار‌های حقوقی را پیگیر هستیم. یک سال در تیم قطر بودم و تست‌های پزشکی آنها را می‌دانم. رد شدن از تست‌های پزشکی آنها مثل رد شدن از هفت خوان رستم است. صابر در تست پزشکی این تیم قبول شده بود و مشکلی نداشت. پلیس قطر و سفارت ایران در قطر هم پیگیر هستند تا دلیل این اتفاق که احتمالا برق گرفتگی است، حتما مشخص شود. ما منتظر گزارش پلیس هستیم تا اعلام کنند. کسی که مسئول این بی احتیاطی بوده حتما باید پاسخگو باشد.

قائمی در واکنش به اینکه برخی استفاده از مواد ممنوعه را شایعه کردند، گفت: آزمایش خون و ادرار گرفتند و جواب آن را کتبی به ما ارائه دادند که منفی بود. هیچ ماده‌ای نه قبلا استفاده می‌کرده و نه قبل از این اتفاق استفاده کرده است.

جابه‌جایی بر حسب شرایط صابر و فقط با تایید پزشکان انجام می‌شود

او در پاسخ به این سوال که روند انتقال او به ایران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: جابه‌جایی بر حسب وضعیت صابر و تاییدیه پزشکان ایرانی و قطری انجام می‌شود. شرایط او از روز گذشته فرقی نکرده است، اما منتظریم ببینیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.

قائمی در پایان گفت: از همه مردم ایران و طرفداران والیبال در داخل و خارج ایران تشکر می‌کنم که پیگیر صابر هستند و برایش دعا می‌کنند. امیدوارم جواب این همه خوبی و لطف را بدهیم. از همه می‌خواهم برای صابر دعا کنند.