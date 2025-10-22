En
اعضای خانواده هنیه از غزه خارج شدند

رسانه «میدل ایست آی» مطلع شده است که رژیم صهیونیستی در اوایل این ماه به درخواست ترکیه به حداقل ۶۶ فلسطینی و شهروند ترکیه اجازه خروج از نوار غزه را داده است. این گروه شامل ۱۶ عضو خانواده اسماعیل هنیه، رهبر فقید حماس، بود.
اعضای خانواده هنیه از غزه خارج شدند

به گفته دو منبع جداگانه، ۱۴ شهروند ترکیه و ۴۰ نفر از بستگان نزدیک شهروندان ترکیه، به عنوان بخشی از توافق دوجانبه بین رژیم صهیونیستی و ترکیه آزاد شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این تصمیم پس از توافق آتش‌بس غزه که در هفته اول اکتبر حاصل شد، اتخاذ شد که در آن ترکیه با کمک به آوردن حماس به میز مذاکره، نقش میانجی را ایفا کرد.

پنج نفر از ۱۶ عضو خانواده هنیه از بستگان شهروندان ترکیه بودند.

ترکیه ارتباطات طولانی مدتی با هنیه که رئیس دفتر سیاسی حماس بود داشت، تا زمانی که رژیم صهیونیستی او را در ژوئیه ۲۰۲۴ طی اقدامی جنایتکارانه در تهران ترور کرد و به شهادت رساند.

اگرچه ترکیه میزبان دفتر رسمی حماس نیست، رهبران این جنبش مرتباً بین قطر، ترکیه، مصر و لبنان سفر می‌کنند و گاهی اوقات ماه‌ها در ترکیه می‌مانند. دیلی‌تلگراف در سال ۲۰۲۰ گزارش داد که ترکیه به چندین رهبر حماس، از جمله هنیه، تابعیت اعطا کرده است.

به گزارش میدل ایست آی، تصمیم رژیم صهیونیستی برای اجازه دادن به اعضای خانواده هنیه برای ترک منطقه، به ویژه با توجه به اینکه ارتش اشغالگر سه پسر و چهار نوه او را در حمله هوایی آوریل ۲۰۲۴ به ماشینشان در غزه به شهادت رساند، تعجب‌آور است.

تقریباً در همان زمان، رژیم صهیونیستی همچنین «صباح السالم هنیه»، خواهر هنیه، را که در شهر تل شوا در جنوب سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کرد، دستگیر کرد.

منابع آشنا با تفکر کابینه صهیونیستی معتقدند که تصمیم اسرائیل نشان‌دهنده تلاشی برای کاهش تنش با ترکیه با پاسخ مثبت به درخواست‌های دیپلماتیک آنکارا است.

اقداماتی برای کاهش تنش با ترکیه

از زمان آتش‌بس غزه، گزارش‌های رسانه‌ای در رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ناشناس اسرائیلی، لحنی به مراتب نرم‌تر نسبت به رهبری ارشد ترکیه اتخاذ کرده‌اند.

روزنامه راست‌گرای وای‌نت از «ابراهیم کالین»، رئیس اطلاعات ترکیه، به دلیل «همدردی با گروگان‌ها» و تلاش برای «تجدید روابط با اسرائیل» تمجید کرد. «بن کاسپیت»، روزنامه‌نگار اسرائیلی، اوایل این ماه در روزنامه معاریو نوشت که به نظر می‌رسد تل‌آویو به آینده نگاه می‌کند.

در حالی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مدت‌هاست که منتقد سرسخت رژیم صهیونیستی است، جانشین بالقوه او، «هاکان فیدان»، رئیس سابق اطلاعات و وزیر امور خارجه فعلی، در محافل امنیتی اسرائیل به عنوان فردی عملگراتر دیده می‌شود.

 

