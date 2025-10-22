En
نهاد ریاست‌جمهوری و آزمون تحمل نقد؛ چرا «تابناک» دعوت نمی‌شود؟

نهاد ریاست‌ جمهوری در برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای خود، مسیری را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد بیش از آنکه مبتنی بر اصل شفافیت و گفت‌وگوی فراگیر با رسانه‌ها باشد، در چارچوب نگاهی گزینشی و مصلحت‌سنجانه تعریف شده است.
نهاد ریاست‌جمهوری و آزمون تحمل نقد؛ چرا «تابناک» دعوت نمی‌شود؟

به گزارش تابناک،از ۱۹ مرداد تاکنون، نهاد ریاست‌جمهوری در برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای خود، مسیری را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد بیش از آنکه مبتنی بر اصل شفافیت و گفت‌وگوی فراگیر با رسانه‌ها باشد، در چارچوب نگاهی گزینشی و مصلحت‌سنجانه تعریف شده است؛ نگاهی که در عمل، صدای رسانه‌های منتقد را حذف می‌کند و تنها برای آن دسته از رسانه‌هایی فرش قرمز پهن می‌کند که در مدح و ثنای دولت قلم می‌زنند.

نمونه روشن این رویکرد، حذف کامل رسانه‌ای چون «تابناک» از دعوت‌نامه‌های برنامه‌های مطبوعاتی و نشست‌های خبری نهاد ریاست‌جمهوری در این مدت است؛ رسانه‌ای که نه از سر حب و بغض، بلکه با رویکردی مستقل و مسئولانه، نقدهای سازنده‌ای را نسبت به عملکرد دولت آقای پزشکیان منتشر کرده است. پرسش ساده اینجاست: آیا صدای انتقاد باید خاموش شود تا دولتی احساس آرامش کند؟ و آیا چنین آرامشی واقعی و پایدار است؟

«تابناک» با سابقه‌ای چندین‌ساله در عرصه رسانه‌ای کشور، همواره در کنار مردم ایستاده، دغدغه‌های عمومی را منعکس کرده و با پیگیری‌های رسانه‌ای، به طرح و حل مسائل مختلف یاری رسانده است. با این حال، در برنامه‌های رسمی دولت، شاهد حضور رسانه‌هایی هستیم که نه تنها قدمتی در عرصه رسانه ندارند، بلکه بعضا از عمر فعالیت‌شان بیش از چند ماه یا یکی دو سال نمی‌گذرد؛ رسانه‌هایی با عناوینی ناآشنا که تنها نقطه اشتراکشان، رویکرد ستایش‌گرایانه نسبت به دولت است.

این روند، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌اعتمادی نهاد ریاست‌جمهوری به رسانه‌های منتقد است، بلکه زنگ خطری برای فضای رسانه‌ای کشور به شمار می‌رود. جا دارد نهاد ریاست‌جمهوری در دعوت از رسانه‌ها بازنگری اساسی و جدی را در دستور کار خود قرار دهد؛ چرا که حذف صدای منتقد، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و افکار عمومی خواهد شد.

اگر دولت آقای پزشکیان مدعی گفت‌وگو، شفافیت و تحمل نقد است، بی‌تردید باید در نخستین گام، بستر را برای حضور همه رسانه‌ها – و نه فقط رسانه‌های همسو – فراهم کند. رویکرد فعلی نه‌تنها با اصول حرفه‌ای رسانه‌ای سازگار نیست، بلکه از روح جمهوریت و مردمی بودن دولت نیز فاصله‌ای جدی دارد.

فراموش نکنیم که رسانه‌های منتقد، اگرچه ممکن است خوشایند نباشند، اما آئینه‌ای هستند که ضعف‌ها را نشان می‌دهند؛ و دولتی که از دیدن این آئینه می‌هراسد، دیر یا زود گرفتار توهم بی‌نقصی خواهد شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Sweden
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
وقتی واسه سوالاتت جوابی ندارند چرا دعوت کنند؟
حرفی می زنی!
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
0
پاسخ
اینجا با چارتا خبرنگار درست درمون مصاحبه نمی کنند بعد بلند میشن میرن نیویورک می‌شینن جلوی فرید زکریا. اونم درسته قورت شون میده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
باسلام ، متاسفانه علی رغم دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت شکایت از رسانه ها توسط دستگاههای اجرایی،موارد زیادی وجود دارد که به بهانه های مختلف از رسانه های مستقل شکایت شده است. حال اینکه تابناک را دعوت نکنند، جای تعجب ندارد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
لابد ترجیح می دهند گرانی گوشت را مردم در خیابان فریاد بزنند.
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
1
پاسخ
تابناک خودت چقدر مصلحت اندیشی جناحی میکنی!؟ دو بارمطلب درباره اقای هاشمی رفسنجانی (بدون تهمت وافترا) هردو بار را غیر قابل انتشار دانستی . چرا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
در بین رسانه های داخل کشور منصفانه نظر بدهیم تابناک رسانه ای قابل اعتماد و با عملکردی در حد بالا است. جای تعجب و تاسف دارد که دولتی که دم از عدالت میزند آشکارا این حب و بغض را بروز میدهد !!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
نهاد ریاست جمهوری ظاهرا با این شیوه گزینش رسانه ها!!!!!! در برگزاری برنامه های رسانه ای خود ، شمشیر کینه و بغض را از رو بسته !!!
