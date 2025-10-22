دکتر احمد دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه برای سفری یک‌روزه وارد منامه بحرین شد و در بدو ورود از سوی عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه با استقبال عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزشی ایران، وارد منامه شد.

در بدو ورود، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با عبدالرحمن صادق عسگر دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ورزشی و تقویت ارتباطات میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دکتر احمد دنیا‌مالی با قدردانی از میزبانی بحرین و اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور، حضور خود در منامه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های ورزشی و تعاملات دوجانبه دانست. وی گفت:

«تلاش همکارانم برای آماده‌سازی کاروان ایران در این رقابت‌ها قابل تقدیر است. امیدوارم ورزشکاران جوان کشورمان ضمن کسب تجربه‌ای ارزشمند، با نتایجی درخور و خاطراتی خوش از این رویداد بازگردند.»

عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور دکتر دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در بحرین، برای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان آرزوی موفقیت کرد و گفت:

«میزبانی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان برای بحرین اهمیت ویژه‌ای دارد. بیش از چهار هزار نفر از کشور‌های مختلف برای اجرای این رقابت‌ها دعوت شده‌اند و حضور ۴۵ کشور آسیایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و آماده‌سازی برای میزبانی‌های آینده است.»

مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) ساعت ۱۸ در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار می‌شود و وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.

کاروان ورزشی ایران با عنوان «سفیران امید» و ترکیب ۲۳۶ ورزشکار در ۲۲ رشته در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

در این سفر یک‌روزه، محمدحسن تقی‌زاده، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیا‌مالی را همراهی می‌کند.