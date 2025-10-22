En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور وزیر ورزش در بازی‌های آسیایی جوانان

دکتر احمد دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه برای سفری یک‌روزه وارد منامه بحرین شد و در بدو ورود از سوی عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مورد استقبال قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۵۰
| |
2 بازدید
حضور وزیر ورزش در بازی‌های آسیایی جوانان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه با استقبال عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزشی ایران، وارد منامه شد.

در بدو ورود، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با عبدالرحمن صادق عسگر دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ورزشی و تقویت ارتباطات میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دکتر احمد دنیا‌مالی با قدردانی از میزبانی بحرین و اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور، حضور خود در منامه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های ورزشی و تعاملات دوجانبه دانست. وی گفت:

«تلاش همکارانم برای آماده‌سازی کاروان ایران در این رقابت‌ها قابل تقدیر است. امیدوارم ورزشکاران جوان کشورمان ضمن کسب تجربه‌ای ارزشمند، با نتایجی درخور و خاطراتی خوش از این رویداد بازگردند.»

عبدالرحمن صادق عسگر، رئیس اجرایی سازمان کل ورزش پادشاهی بحرین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور دکتر دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در بحرین، برای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان آرزوی موفقیت کرد و گفت:

«میزبانی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان برای بحرین اهمیت ویژه‌ای دارد. بیش از چهار هزار نفر از کشور‌های مختلف برای اجرای این رقابت‌ها دعوت شده‌اند و حضور ۴۵ کشور آسیایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و آماده‌سازی برای میزبانی‌های آینده است.»

مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) ساعت ۱۸ در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار می‌شود و وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.

کاروان ورزشی ایران با عنوان «سفیران امید» و ترکیب ۲۳۶ ورزشکار در ۲۲ رشته در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

در این سفر یک‌روزه، محمدحسن تقی‌زاده، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیا‌مالی را همراهی می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد دنیامالی وزیر ورزش منامه بحرین عبدالرحمن صادق عسگر کاروان ورزشی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده کوراش با دو نقره و دو برنز بسته شد
دیدار سفیر ژاپن با وزیر ورزش و جوانان
احترام نظامی به پرچم کشورمان در بحرین + عکس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bUM
tabnak.ir/005bUM