En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی بورس امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴

پیش‌بینی می‌شود معاملات امروز بورس تهران با چهره‌ای آرام، متعادل و متمایل به سمت رشد خفیف دنبال شود.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۴۷
| |
3 بازدید
پیش‌بینی بورس امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴

بازار سهام در روز سه‌شنبه 29 مهر 1404 در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با افت 4395 واحدی معادل 0.14 درصد در سطح 3 میلیون و 52 هزار و 281 واحد قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، در جریان معاملات سه‌شنبه، ارزش دادوستدها در بازار سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به بیش از 12 هزار و 307 میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز رقم قابل‌توجه 31.1 میلیارد برگه سهم را ثبت کرد.

حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود 31.1 میلیارد برگه سهم رسید و ارزش معاملات نیز 12 هزار و 307 میلیارد تومان ثبت شد. در کنار این موضوع، ورود 28 میلیارد تومان پول حقیقی نشان می‌دهد که معامله‌گران خرد در برخی نمادها وارد بازار شده و نسبت به خرید اقدام کرده‌اند.

بازار سه‌شنبه نشان داد که فروشندگان، دیگر قدرت ماه‌های گذشته را در اختیار ندارند. اگرچه در طول معاملات، عرضه‌ها در برخی نمادهای بزرگ افزایش یافت، اما در مقابل، خریداران به‌ویژه در نمادهای کوچک و متوسط فعال ظاهر شدند و اجازه ریزش شدید شاخص را ندادند. 

با توجه به شرایط معاملات روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود بازار سهام چهارشنبه 30 مهر، روندی متعادل و نوسانی را تجربه کند. در حالی که شاخص کل طی روزهای اخیر در مسیر اصلاح آرام حرکت کرده، اما عدم افت قابل‌توجه آن در کنار حفظ ارزش معاملات در سطح بالای 12 همت، نشان می‌دهد فشار فروش آن‌قدر شدید نیست که بتواند موجب سقوط بازار شود.

در واقع، پس از رشد اخیر بورس، بازار اکنون در حال استراحتی منطقی است و معامله‌گران بیشتر در حالت انتظار به سر می‌برند.

به نظر می‌رسد بورس در روز چهارشنبه نیز در همین محدوده‌های قیمتی نوسان کند و در صورتی که تقاضا در گروه‌های کوچک و متوسط تداوم داشته باشد، شاخص هم‌وزن بار دیگر عملکردی بهتر از شاخص کل ثبت خواهد کرد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سهام پیش بینی بورس خبر فوری سهام سرمایه شاخص کل
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس در بازار امروز 22 مهرماه
شاخص کل بورس امروز اردیبهشت ماه
شاخص کل بورس امروز 13 خردادماه
شاخص کل بورس امروز یکم اسفندماه
رشد ۴۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل سهام امروز 11 شهریور ماه
سقوط آزاد؛ حقیقی‌ها پولشونو از سهام بیرون کشیدن!
شاخص کل سهام امروز 23 مهرماه
شاخص کل بورس؛ امروز 16 فروردین
پیش بینی بورس امروز 1 دی 1403
صعود ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
پیش‌بینی بورس امروز ۲۶ دی 1403
شاخص کل بورس امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴
شاخص کل بورس در معاملات امروز 16 دی ماه
تحلیل آینده کوتاه‌مدت بورس
پیش‌بینی بازار سهام امروز 19 فروردین
شاخص کل سهام در بازار امروز 19 مهرماه
پیش بینی بورس 28 مهر ماه + نمودار
وضعیت بورس امروز 9 دی 1403
ریزش ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bUJ
tabnak.ir/005bUJ