پیش‌بینی می‌شود معاملات امروز بورس تهران با چهره‌ای آرام، متعادل و متمایل به سمت رشد خفیف دنبال شود.

بازار سهام در روز سه‌شنبه 29 مهر 1404 در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس با افت 4395 واحدی معادل 0.14 درصد در سطح 3 میلیون و 52 هزار و 281 واحد قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، در جریان معاملات سه‌شنبه، ارزش دادوستدها در بازار سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به بیش از 12 هزار و 307 میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز رقم قابل‌توجه 31.1 میلیارد برگه سهم را ثبت کرد.

حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود 31.1 میلیارد برگه سهم رسید و ارزش معاملات نیز 12 هزار و 307 میلیارد تومان ثبت شد. در کنار این موضوع، ورود 28 میلیارد تومان پول حقیقی نشان می‌دهد که معامله‌گران خرد در برخی نمادها وارد بازار شده و نسبت به خرید اقدام کرده‌اند.

بازار سه‌شنبه نشان داد که فروشندگان، دیگر قدرت ماه‌های گذشته را در اختیار ندارند. اگرچه در طول معاملات، عرضه‌ها در برخی نمادهای بزرگ افزایش یافت، اما در مقابل، خریداران به‌ویژه در نمادهای کوچک و متوسط فعال ظاهر شدند و اجازه ریزش شدید شاخص را ندادند.

با توجه به شرایط معاملات روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود بازار سهام چهارشنبه 30 مهر، روندی متعادل و نوسانی را تجربه کند. در حالی که شاخص کل طی روزهای اخیر در مسیر اصلاح آرام حرکت کرده، اما عدم افت قابل‌توجه آن در کنار حفظ ارزش معاملات در سطح بالای 12 همت، نشان می‌دهد فشار فروش آن‌قدر شدید نیست که بتواند موجب سقوط بازار شود.

در واقع، پس از رشد اخیر بورس، بازار اکنون در حال استراحتی منطقی است و معامله‌گران بیشتر در حالت انتظار به سر می‌برند.

به نظر می‌رسد بورس در روز چهارشنبه نیز در همین محدوده‌های قیمتی نوسان کند و در صورتی که تقاضا در گروه‌های کوچک و متوسط تداوم داشته باشد، شاخص هم‌وزن بار دیگر عملکردی بهتر از شاخص کل ثبت خواهد کرد.