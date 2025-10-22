En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مطهری:دولت حق ندارد قانون عفاف‌وحجاب را رعایت نکند

موضوع حجاب و عفاف، امروز در جامعه ما به صورت یک مساله درآمده است. این امر ناشی از خطاهایی است که ما قبلا مرتکب شده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۰
| |
315 بازدید

مطهری:دولت حق ندارد قانون عفاف‌وحجاب را رعایت نکند

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ علی مطهری نوشت: مجلس قانونی به نام «عفاف و حجاب و تحکیم خانواده» تصویب کرد که اجرای برخی مواد آن مشکلاتی ایجاد می‌کرد. این در حالی است که اساسا نیاز به قانون جدید وجود نداشت و قوانین موجود ازجمله آنچه در قانون مدنی آمده است و نیز اسلامی بودن این جمهوری و اصول قانون اساسی دست حکومت را برای ورود به این مساله و نظارت بر آن باز گذاشته است. 


 دولت اعلام کرد که من این قانون را اجرا نمی‌کنم. این یک اقدام غلط بود و راه قانون‌شکنی را در سایر موارد باز می‌کرد. همین مطلب که من قانون را اجرا نمی‌کنم، باعث سوال از رییس‌جمهور در مجلس هشتم برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی شد. راه درست این بود که دولت بلافاصله لایحه می‌داد و با گفت‌وگوی مبتنی بر حکمت و موعظه و جدال احسن قانون را اصلاح می‌کرد یا مجلس را قانع می‌کرد که قانون خود را لغو کند.

 نقل شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح نمی‌داند. این هم خطای دیگری بود، چون مطابق قانون اساسی هیچ نهادی حتی خود شورای عالی امنیت ملی، چه رسد به دبیرخانه آن، نمی‌تواند مانع اجرای قانون مجلس شود و فقط خود مجلس است که می‌تواند قانون خود را لغو کند. این کار نوعی تحقیر مجلس و به منزله گشودن راه برای لغو قوانینی بود که موردپسند بخشی از حکومت نیست و نیز به معنی نادیده گرفتن رای مردم بود. ممکن است امروز به خاطر رویکرد مجلس دوازدهم و مشارکت پایین انتخابات این مجلس این کار مورد رضایت عده‌ای باشد ولی برای آینده مجلس و کشور خطرناک است.  اما وضع فعلی عفاف و حجاب در کشور چندان مطلوب نیست و خطر اباحه‌گری و بی‌بند و باری جنسی در برخی کافه‌ها و... 

نمایش‌های خانگی و رعایت نکردن پوشش اسلامی حتی در برخی برنامه‌های رسمی دولتی و مانند اینها کشور را تهدید می‌کند و این موضوع مهمی است، زیرا روابط آزاد و برهنگی و بی‌بند و باری از یک در وارد می‌شود و روحیه جهاد و مبارزه و مقاومت و جوانمردی و عدالت‌خواهی از در دیگر خارج می‌شود.

این وضعیت هم ریشه‌هایی دارد که به آن اشاره می‌کنم.

 
الف. بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ -که عوامل مختلفی ازجمله بی‌تدبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کم‌تدبیری نیروی انتظامی و مخصوصا شیطنت‌های رسانه‌های بیگانه در آن نقش داشت- حکومت به اصطلاح جا زد و از هرگونه نظارتی عقب‌نشینی کرد، در حالی که نظارت‌های درستی که وجود داشت نباید تعطیل می‌شد. 


ب. دولت چهاردهم به گونه‌ای با موضوع عفاف و حجاب برخورد کرد و برخی مقامات دولتی به گونه‌ای در این باره سخن گفتند که موجب ترویج بی‌حجابی می‌شد. مخالفت با قانون عفاف و حجاب که می‌توانست درست باشد، به شکل بی‌تفاوتی نسبت به پوشش اسلامی و کم‌اهمیت جلوه‌ دادن آن تجلی می‌کرد. از آن جمله است سخنان رییس‌جمهور. به عنوان مثال، ایشان در پاسخ به یک خبرنگار در موضوع بی‌حجابی گفتند این به دولت مربوط نیست، کار مساجد و حوزه‌های علمیه است؛ در حالی که کار فرهنگی و اعتقادی هر مقدار هم انجام شود، به تنهایی کارساز نیست و امر به معروف و نهی از منکر آنجا که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است. اساسا فرق دولت اسلامی با دولت سکولار همین است که دولت سکولار وظیفه خود را صرفا تامین معیشت و رفاه مردم می‌داند ولی دولت اسلامی علاوه بر معیشت و رفاه مردم، وظیفه حراست از اخلاق و رفتار و عقاید مردم را نیز دارد. 


ج.برخی اصلاح‌طلبان نیز به گونه‌ای با این موضوع برخورد کردند که گویی نمی‌توانند خوشحالی خود را از رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری کتمان کنند و به گونه‌ای سخن گفتند که گویی جامعه ایده‌آل آنها از نظر فرهنگی و آزادی‌های فردی همان جامعه غربی است و هرگاه عده‌ای خواستند اقدامی در جهت اصلاح این پدیده انجام دهند مورد حمله و گاهی تمسخر این افراد قرار گرفتند. 


اما راه‌حل این است که دولت از اظهارنظرهایی که منجر به ترویج بدپوششی می‌شود، خودداری کرده و به وظیفه نظارت خود عمل کند، به‌ طوری که مردم احساس کنند نظارتی بدون سخت‌گیری وجود دارد و این موضوع رها شده نیست. در ادارات و دانشگاه‌ها و مانند اینها پوشش کامل اسلامی به مثابه لباس فرم رعایت شود و در خیابان صرفا با موارد ناهنجار برخورد شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند با به کارگیری ضابطان آموزش‌دیده خود در همه اموری که مشمول امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند مثل کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها و ازجمله پوشش، بدون سخت‌گیری کمک کار دولت باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی مطهری حجاب عفاف قانون حجاب و عفاف اصلاح طلبان بی حجاب خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار بهجت پور: امر به معروف برای نظام هزینه ساز است
علی مطهری: نظام تصمیم گرفته درباره حجاب سخت‌گیری نکند
حجاب بان‌ها به خیابان برمی‌گردند!
ابهامات موجود در لایحه عفاف و حجاب!
فساد را توجیه می‌کنید، ولی دست از سر حجاب برنمی دارید!
برای دختران مردم پرونده سازی نکنیم
تابناک مرور کرد؛ نظر رئیس جمهور آینده در مورد حجاب و گشت ارشاد
آبان ماه ۱۴۰۳ چگونه گذشت؟/آخرین تلاش لاریجانی برای سوریه/داغ شدن قانون حجاب و مذاکره با آمریکا
ارتباط رواج بی حجابی و «شوهر دزدی»!
راه اصلاح امور از صندوقهای رای می گذرد
علي مطهري و ضرورت پاسخ به يك تناقض
بحث عفاف و حجاب ربطی به دولت‌ها ندارد
عفاف و حجاب سیاست رسمی کشور است
لایحه حجاب و عفاف در دستور کار مجلس قرار گرفت
صحبت جنجالی یک روحانی درباره حجاب روی آنتن زنده
بایدها و نبایدها در جلوگیری از افزایش بی حجابی / چرا آثار سوء و خطر امر به معروف و نهی از منکر تهاجمی بیش از بی‌حجابی است؟
۲۰۹ نماینده مجلس خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند
مطهری: تعهدی به اصلاح‌طلبان نداده‌ام
مطهری:برخی‌اصولگرایان‌ازاصلاح‌طلبان‌خطرناکترند
تاکیدآیت‌الله‌صافی‌گلپایگانی‌بر ترویج‌حجاب‌و‌عفاف
توضیح سردارکارگر درباره قانون عفاف وحجاب
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bU2
tabnak.ir/005bU2