بارسلونا، المپیاکوس را نابود کرد

هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی پُرگل بارسلونا مقابل المپیاکوس آغاز شد.
بارسلونا، المپیاکوس را نابود کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در آغازین بازی هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ و از ساعت ۲۰:۱۵ امشب (سه‌شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خانگی پذیرای یاران مهدی طارمی در تیم المپیاکوس بود و در مسابقه‌ای کاملا یک‌طرفه حریف یونانی و ۱۰ نفره خود را با نتیجه پُرگل ۶ بر یک شکست داد.

برای بلوگرانا در این بازی؛ فرمین لوپس هت تریک (۷، ۳۹ و ۷۶) و مارکوس رشفور بریس (۷۴ و ۷۹) کردند؛ دیگر گل‌ این تیم نیز توسط لامین یامال در دقیقه ۶۸ و از روی نقطه پنالتی زده شد.

برای المپیاکوس نیز ایوب الکعبی (۵۴-پنالتی) تک گل این تیم را وارد دراوزه آبی‌واناری‌ها کرد؛ ضمن اینکه هزه دیگر بازیکن این تیم در دقیقه ۵۴ با دریافت کارت قرمز اخراج و یونانی‌ها را ۱۰ نفره کرد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس در دقیقه ۷۷ به جای الکعبی وارد بازی شد و دقایقی کوتاه در نابود شدن تیمش شریک بود.

در بازی همزمان؛ غیرت و پافوس به تساوی بدون گل رسیدند.

بازی‌های امشب از ساعت ۲۲:۳۰ و با برگزاری ۷ مسابقه دیگر پیگیری خواهد شد.

