بارسلونا، المپیاکوس را نابود کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در آغازین بازی هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ و از ساعت ۲۰:۱۵ امشب (سهشنبه) تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خانگی پذیرای یاران مهدی طارمی در تیم المپیاکوس بود و در مسابقهای کاملا یکطرفه حریف یونانی و ۱۰ نفره خود را با نتیجه پُرگل ۶ بر یک شکست داد.
برای بلوگرانا در این بازی؛ فرمین لوپس هت تریک (۷، ۳۹ و ۷۶) و مارکوس رشفور بریس (۷۴ و ۷۹) کردند؛ دیگر گل این تیم نیز توسط لامین یامال در دقیقه ۶۸ و از روی نقطه پنالتی زده شد.
برای المپیاکوس نیز ایوب الکعبی (۵۴-پنالتی) تک گل این تیم را وارد دراوزه آبیواناریها کرد؛ ضمن اینکه هزه دیگر بازیکن این تیم در دقیقه ۵۴ با دریافت کارت قرمز اخراج و یونانیها را ۱۰ نفره کرد.
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس در دقیقه ۷۷ به جای الکعبی وارد بازی شد و دقایقی کوتاه در نابود شدن تیمش شریک بود.
در بازی همزمان؛ غیرت و پافوس به تساوی بدون گل رسیدند.
بازیهای امشب از ساعت ۲۲:۳۰ و با برگزاری ۷ مسابقه دیگر پیگیری خواهد شد.