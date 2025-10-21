En
نتیجه جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با وحید هاشمیان

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفت هدایت این تیم در بازی با ذوب‌آهن هم بر عهده وحید هاشمیان باشد.
نتیجه جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با وحید هاشمیان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان عصر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد. در این جلسه مقرر شد وحید هاشمیان فعلاً برای بازی با ذوب‌آهن هم روی نیمکت پرسپولیس بنشیند و هدایت سرخپوشان را برعهده داشته باشد.

پرسپولیسی‌ها همزمان در این فرصت سه چهار روزه مذاکرات خود با اوسمار ویرا را هم پیش خواهند برد و در صورت توافق نهایی، بعد از دیدار با ذوب‌آهن هدایت سرخپوشان به این مربی برزیلی واگذار خواهد شد.

دیدار پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن در چارچوب هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

