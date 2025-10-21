به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که در شهر نووی ساد صربستان در حال برگزاری است، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.