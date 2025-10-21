En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!

رئیس‌جمهور آمریکا طی مراسمی در کاخ سفید، جایزه «معمار صلح» را از سوی بنیاد نیکسون دریافت کرد؛ جایزه‌ای که به‌گفته برگزارکنندگان به پاس نقش او در توافق آتش‌بس جنگ غزه اعطا شده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۹۷
| |
721 بازدید

ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» امروز (سه‌شنبه) در مراسمی در کاخ سفید «جایزه معمار صلح» را از سوی بنیاد نیکسون دریافت کرد. منابع آگاه گفتند که در میان اهداکنندگان این جایزه، دختر ریچارد نیکسون «تریشیا نیکسون کاکس»، «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی پیشین، و «جیم بایرون» آرشیویست موقت ایالات متحده حضور داشتند.

بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه بنیاد ریچارد نیکسون، این جایزه که در سال ۱۹۹۵ بنیان‌گذاری شده، به افرادی اعطا می‌شود که «هدف مادام‌العمر نیکسون برای شکل‌دادن به جهانی صلح‌آمیزتر» را تجسم می‌بخشند.


مراسم اعطای جایزه به ترامپ

شبکه خبری «سی‌بی‌اس» در گزارش خود از این رویداد، با بیان اینکه ترامپ در توافق آتش‌بس میان جنگ غزه «نقشی محوری» داشته، یادآور شد که رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل این توافق، خود را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل می‌دانست! ترامپ این توافق را تنها ۲ روز قبل از اعلام برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ اعلام کرد و انتظار داشت که این جایزه به او تعلق بگیرد، اما چنین نشد.

پس از آنکه جایزه نوبل صلح به «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا اعطا شد، «استیون چونگ» مدیر ارتباطات کاخ سفید، کمیته نوبل را متهم کرد که «سیاست را به صلح ترجیح داده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا جایزه جایزه صلح کاخ سفید جایزه نوبل جایزه صلح نوبل خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کاخ سفید به برنامه دیدار ترامپ و پوتین
واکنش کاخ سفید به عدم دستیابی ترامپ به صلح نوبل
جایزه نوبل صلح به ترامپ نمی‌رسد!
کاندیداتوری ترامپ برای جایزه نوبل صلح پس گرفته شد
سه دلیل که چرا جایزه صلح نوبل به ترامپ نرسید
ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نشد
لابی‌گری دوباره ترامپ برای رسیدن به جایزه صلح نوبل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bTV
tabnak.ir/005bTV