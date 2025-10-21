ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» امروز (سهشنبه) در مراسمی در کاخ سفید «جایزه معمار صلح» را از سوی بنیاد نیکسون دریافت کرد. منابع آگاه گفتند که در میان اهداکنندگان این جایزه، دختر ریچارد نیکسون «تریشیا نیکسون کاکس»، «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی پیشین، و «جیم بایرون» آرشیویست موقت ایالات متحده حضور داشتند.
بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه بنیاد ریچارد نیکسون، این جایزه که در سال ۱۹۹۵ بنیانگذاری شده، به افرادی اعطا میشود که «هدف مادامالعمر نیکسون برای شکلدادن به جهانی صلحآمیزتر» را تجسم میبخشند.
مراسم اعطای جایزه به ترامپ
شبکه خبری «سیبیاس» در گزارش خود از این رویداد، با بیان اینکه ترامپ در توافق آتشبس میان جنگ غزه «نقشی محوری» داشته، یادآور شد که رئیسجمهور آمریکا به دلیل این توافق، خود را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل میدانست! ترامپ این توافق را تنها ۲ روز قبل از اعلام برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ اعلام کرد و انتظار داشت که این جایزه به او تعلق بگیرد، اما چنین نشد.
پس از آنکه جایزه نوبل صلح به «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا اعطا شد، «استیون چونگ» مدیر ارتباطات کاخ سفید، کمیته نوبل را متهم کرد که «سیاست را به صلح ترجیح داده است.»