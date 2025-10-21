کلاهبرداری اسکیمری به ارزش بیش از نیم میلیارد تومان

به گزارش تابناک ، رئیس پلیس فتا استان البرز اعلام کرد: شخصی که به عنوان شاگرد یک سوپرمارکت در تهران فعالیت میکرد و با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپیبرداری از کارت بانکی ۹۵ شهروند کرده بود، توسط پلیس فتا استان البرز شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: این فرد با برداشت غیرمجاز از حساب یکی از شهروندان، پلیس را وارد ماجرا کرد. پس از تحقیقات و اقدامات ویژه، متهم در تهران دستگیر و تجهیزات الکترونیکی و کارتهای کپیشده کشف شد.
اعترافات متهم نشان میدهد که به مدت کوتاهی در سوپرمارکت کار کرده و با کپی کارتها حدود ۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.
مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است شهروندان حتماً در هنگام خرید، خودشان رمز کارت بانکی را وارد کنند تا از این گونه کلاهبرداریها جلوگیری شود