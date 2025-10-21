En
تاخت‌وتاز اعجوبه با صید دومین طلا در یک‌ماه!

 غلامرضا فرخی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی امیدهای جهان با شکست حریف خود طلا گرفت تا در فاصله یک ماه دومین طلای جهانی خود را بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۹۵
746 بازدید
تاخت‌وتاز اعجوبه با صید دومین طلا در یک‌ماه!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پیکارهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان طی روزهای ۲۸ مهر تا اول آبان در شهر «نوی ساد» کشور صربستان برگزار می‌شود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از جمهوری آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر یک مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

فرخی فرنگی‌کار شیرازی تیم ملی در حالی به طلای امیدهای جهان رسید که حدود یک ماه پیش و در پیکارهای بزرگسالان جهان در زاگرب کرواسی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز قهرمان جهان شده بود.

از نکات جالب توجه در مبارزه‌های فرخی اینکه او در این دوره از مسابقات ۵ مبارزه داشت و حتی یک امتیاز هم به حریفان نداد و همه رقبا را با امتیاز عالی شکست داد.

تا لحظاتی دیگر فردین هدایتی در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف حریف خود خواهد رفت.

گزارش خطا
