اقدام انگلیس درباره الجولانی و «هیئت تحریرالشام» سوریه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت بریتانیا اعلام کرد که نام هیئت تحریرالشام را رسماً از فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه این کشور حذف کرده است.

با این تصمیم، هیئت تحریرالشام دیگر مشمول جرایم مرتبط با عضویت یا ارائه حمایت تحت «قانون تروریسم ۲۰۰۰» بریتانیا نخواهد بود. دولت بریتانیا تحت نخست‌وزیری «کر استارمر» اعلام کرده است که این اقدام امکان تعامل دیپلماتیک مؤثرتر با حاکمان جدید سوریه را فراهم کرده و تلاش‌های بریتانیا در حوزه «مقابله با تروریسم»، مهاجرت و خلع سلاح شیمیایی را تقویت می‌کند.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که این تصمیم پس از یک بررسی جامع و مشورت میان نهادهای مختلف اتخاذ شده و امکان بازگرداندن نام این گروه به فهرست در صورت لزوم وجود دارد.

تحریرالشام ابتدا در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان نام مستعار القاعده فهرست شده بود، اما دولت بریتانیا اکنون می‌گوید وضعیت و وابستگی‌های این گروه با توجه به واقعیت‌های سیاسی متغیر در سوریه به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.